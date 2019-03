La llamada del padre de Ylenia que desató sus lágrimas

Ylenia se ha sentado en 'Sábado Deluxe' para contar toda su verdad tras su paso por 'GH Dúo', donde dejó grandes momentos pero también decepciones

A lágrima viva, así ha acabado Ylenia Padilla tras su paso por ‘Sábado Deluxe’, pero en esta ocasión de alegría. La relación de Ylenia con sus padres ha sido siempre puesta en duda. Aunque ella restaba importancia al asunto, unas declaraciones de su padre en ‘Sálvame’ en las que certificaba lo mal que lo estaba pasando, señalaban una mala relación entre ambos. Pero Ylenia ha recibido la mejor de las noticias, el cariño de su padre: “eres una niña maravillosa. Estoy super encantado de lo que la gente te quiero, realmente no te puedes imaginar el coñazo que me han dado durante dos meses yendo a la oficina a preguntar a mí”.

Con María Patiño también llorando por el recuerdo de su fallecido padre, la ex concursante de ‘GH Dúo’ no podía evitar emocionarse. “Realmente Ylenia, yo siempre te he animado a que entrarás a ‘Gran Hermano’ al contrario de lo que se ha dicho. Estoy muy orgulloso de que estés en Telecinco porque la gente es feliz contigo“, relataba su padre con un hilo de voz por teléfono. “He tardado demasiado tiempo. Aprovecho el directo para pedirle perdón a mi hija”, ha finalizado, ante el aplauso del público.

Antes de la llamada, defendió a su padre

"Creo que sí están orgullosos. No les gusta la televisión, pero no se avergonzaron de mi. Han estado pendientes de mis redes, a mi padre le pillarían en un momento descolocado. Sé lo que sienten por mí", así había defendido Ylenia a su padre antes de la llamada gestionada por su gran amiba Belén Esteban. "Sé que a mi padre no le gusta la televisión, tampoco el mundo de la noche", explicaba Ylenia, que saltó a la fama tras su participación en 'Gandia Shore', y que ha colaborado en distintos programas de Mediaset.