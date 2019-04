No cabe duda, Laura Matamoros ha convertido el sueño de cualquier en realidad, dedicar su vida a viajar, pero ¿Cuánto dinero hay que tener para poder seguirle los pasos?

El muro de Instagram de Laura Matamoros se ha convertido en un catalogo de viajes. Cada imagen pertenece a un destino de la particular vuelta al mundo que la ‘influencer’ ha comenzado en este 2019. Ella se tomó al pie de la letra lo de ‘año nuevo, vida nueva’ y ha cambiado de pareja y de forma de vivir. Ahora encadena viaje tras viaje, una vida envidiable, pero ¿Cuánto le costaría al común de los mortales seguir sus pasos?

El 1 de marzo, fue la propia Laura la que, en el Debate de Gran Hermano Vip hizo público que tenía una nueva relación. Algo que pocos esperaban, pues solo dos meses antes, en enero, se supo que su relación con Benji Aparicio, el padre de su hijo, estaba rota. Es más, el primero de los muchos viajes que ha ido encadenando fue el que puso de manifiesto la ruptura. Laura viajó a Republica Dominicana junto a su padre y algunos amigos, pero sin Benji y sin su hijo, para recibir el año nuevo. Y desde entonces no ha parado.

Kiko y Laura Matamoros viajaron a Punta Cana el día de Navidad y regresaron pasado el año nuevo. Ya en su momento LOOK calculó el valor, teniendo en cuenta las fechas, que viajaron en Bussines y que se alojaron en el resort Be Live Collection Cana, aproximado de lo que costarían estas vacaciones; una media de 4.000 euros por persona. Es decir 8.000 entre los dos, que se ahorraron porque en su caso se trataba de una colaboración y por tanto iban con los gastos pagados.

Más o menos igual que casi todos los demás viajes que ha hecho la ya considerada influencer. Drumwit, una agencia de viajes, ha confiado en Laura para que sea imagen de su compañía. Con ellos viajó a Paris para visitar Dinseyland el 26 de enero y el 23 de febrero repitió experiencia con destino Amsterdam. Ambos fueron viajes de fin de semana. Y es que se trata de una agencia que organiza escapadas sorpresa, tu eliges las fechas y los horarios y no conoces tu destino hasta dos horas antes de volar. El precio para un fin de semana es de 150 euros con calidades estándar y 200 con calidad superior, lo que se nota, según opiniones de usuarios, sobre todo en el hotel que te asignan.

Solo once días después de hacer pública su nueva relación con el influencer Daniel Illescas, la pareja puso rumbo a Dubai. De nuevo un viaje patrocinado del que dieron buena cuenta en redes sociales y que acaparó todo el interés, pues era la primera vez que ellos mismos mostraban fotos juntos. El Fairmont The Palm fue el hotel elegido para sus primeras vacaciones como pareja oficial, un resort de lujo cuyas habitaciones cuestan entre 350 y 1.750 euros la noche (estuvieron 6 días). Ellos, a juzgar por las imágenes que compartieron, no optaron por la más barata. Alrededor de los 3.000 euros está el precio del vuelo ida y vuelta en clase turista.

Después de las idílicas vacaciones en Qatar no han parado, de nuevo de la mano de la agencia con la que colabora Laura han recorrido Paris juntos – en la ocasión anterior Matamoros había ido con una amiga -, Roma y más recientemente Mallorca. De nuevo 200 euros por persona vuelo más hotel en el caso de tener que pagarlo.

Pero no siendo suficiente Europa, la pareja, con ganas de seguir recorriendo mundo ha hecho las maletas y, invitados por diferentes firmas, ha puesto rumbo a Los Ángeles, California, para asistir al festival de Coachella, un escenario al que solo los influencers más top tienen acceso. Un vuelo Madrid – Indio (California) directo en clase bussines está ahora mismo sobre los 4.000 euros. Las entradas más baratas para el festival rondan los 300 dólares por fin de semana, son dos, pero ellos solo han estado uno. Los pases VIP, que son con los que ellos han accedido, ascienden a 900 dólares, lo que en euros suma 795. Ya están de nuevo en Madrid.

Mientras esperamos conocer su próximo destino vamos haciendo cuentas. Sumando vuelos, hoteles y entradas de festival, Laura Matamoros se ha gastado en torno a los 23.300 euros viajando en cuatro meses a ocho destinos diferentes.

Una cifra a la que hay que sumarle los gastos adicionales de comida, bebida, transporte, compras… Sin duda una vida de ensueño a la que no todo el mundo puede acceder. Eso sí, restando los plus de bussines, eligiendo hoteles con menos lujo o entradas en zona estándar renunciando al VIP, la cifra podría reducirse a menos de la mitad. Sigue sin ser un tren de vida accesible para cualquiera, pero ¿quién no ha soñado con vivir viajando?