Gracias a Daniel Illescas, Laura Matamoros está volviendo a sentir mariposas en el estómago. Si bien en los primeros días la pareja se mostraba reservada y prefería no compartir lo que tenían, al final el amor ha podido y ya han comenzado a compartir sus primeras fotografías juntos en las redes sociales.

Este lunes el modelo, que solo suele postear imágenes en las que aparece solo y posando, ha hecho una excepción para felicitar a su novia por su 26 cumpleaños.

Más allá de la fotografía, muy parecida a la que subió Matamoros y con la que confirmó su relación, lo importante está en el romántico mensaje: “adoro que seas feliz con tanta intensidad. Me contagia tu luz, me llenas de ese algo que solo tú y yo sabemos 🖤. Feliz cumpleaños @_lmflores 😍🎉- #happybirthday”.

Aunque con el post Daniel ha dejado claro que él también está muy ilusionado con la relación, ha querido aclarar en una storie que se trata de una excepción ya que el objetivo de sus redes sociales es compartir su trabajo.

“Como todos sabéis, suelo mantener mi vida sentimental alejada de las redes sociales, pero de la misma manera hoy decido compartirla con todos vosotros para que podáis conocer más de mí, como llevamos haciendo todo este tiempo”, comienza escribiendo.

“Compartir mi felicidad con vosotros me ilusiona y no quiero esconderos algo de lo que estoy tan orgulloso. Me gustaría que se respetase nuestra privacidad y que las cosas no cambiaran, que sigáis apoyando mi contenido y mi trabajo independientemente de mi vida sentimental. Gracias por estar siempre ahí, por respetarme como habéis hecho hasta ahora y, sobre todo, por entenderlo. ¡Os quiero!”, sentencia. ● | [LEER MÁS: Ni su ex, ni Miriam, ni Claudia Nieto, aclaramos la enigmática situación sentimental de Pablo López]