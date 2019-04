View this post on Instagram

My 1st Influencer, mi madre. 💕 “Pase lo que pase, sigue siempre adelante “ Algo que desde pequeña me ha dicho, y así es. Gracias a ella he seguido creciendo como persona ♥️ Yo ya tengo mi regalo para mi mamá 😍 y tú también puedes hacerle un súper regalo a tu madre porque @douglascosmetics_es está sorteando una tarjeta regalo de 100€ para ti y otra para tu madre☺️ Para participar tienes que: ✨ Seguirles y poner un stories con la foto de tu madre, etiquetando a @douglascosmetics_es y poniendo el hastag #My1stinfluencer 💖 Suerte ! 🍀