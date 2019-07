Cuando Lara Álvarez hizo aparición este jueves en el plató el público ensordeció. Era la final de la aventura selvática de ‘Supervivientes’ y la presentadora no podía faltar en un día tan especial. Acostumbrados a los looks salvajes que lucía en la isla de Honduras, la asturiana y su estilista prefirieron apostar por un vestido de corte griego en color amarillo que le sentaba de maravilla, pero hubo un detalle con el que no contaron.

Lara Alvarez enseña las bragas con mucho arte. pic.twitter.com/25mQv2Pssi — Govern de Tabàrnia (@mariatabarnia1) 18 de julio de 2019

Cuando Lara entró en plató y saludó a Jorge Javier Vázquez y quizás teniendo en cuenta el énfasis que ambos emplearon, la raja de su vestido se abrió más de la cuenta hasta tal punto que los seguidores del programa pudieron ver su ropa interior. Un detalle que en cuestión de minutos se convirtió en viral en Twitter y sobre el que no dejaron de comentar los internautas. «Tiene arte hasta para enseñar las bragas», era el comentario más repetido.

Una edición histórica en la que han logrado hacer audiencias hasta ahora no vistas en este concurso y en la que se alzó como ganador Omar Montes. Con más de cuatro millones pendientes de la final, el cantante fue el elegido por el público, razón por la que se embolsará 200.000 euros. | [LEER MÁS: Bajo el sol y con sus nietos: así han vivido los Aznar su última victoria legal]