Kiko Rivera se salva de la expulsión y confiesa su mayor temor

El hijo de Isabel Pantoja se ha ganado la permanencia y también, gracias a la prueba, la inmunidad. Momentos antes del desenlace había confesado a Jorge Javier Vázquez cual era su mayor miedo en estos momentos.

Kiko Rivera se ha enfrentado a su semana más difícil. Con la nominacion a sus espaldas como la espada de Damocles, el dj ha pasado por todos los estados de ánimo. La incertidumbre y los nervios fueron una constante y, quizá por ello, antes de conocerse la decisión de la audiencia, Jorge Javier Vázquez le llamó a la sala de expulsión para hablar con él a solas.

El hijo de Isabel Pantoja hizo balance de su concurso y como era esperado, el tema de sus adicciones volvió a centrar la conversación. Jorge le mostró un vídeo en el que hablaba abiertamente con Carolina Sobe sobre ese asunto: “No se como habrá sentado ese tema fuera. Se que mucha gente habrá flipado. A mi me han chantajeado mucho con eso. Yo vivía atemorizado”.

La ex gran hermana le siguió preguntando, principalmente por su familia: “Contárselo a mi madre fue de los momentos más difíciles de mi vida. Yo no era feliz”. De hecho, una de las mayores preocupaciones de Kiko es lo que se está diciendo sobre ese tema fuera del concurso: “Cuando yo dije eso, que no fue calculado, después pensé: buah, lo que he dicho. Se estará montando una buena”.

Kiko: “Iba por la calle. Veo un bar y leo ‘Se traspasa. Liquidación total’. Y le compré todo el alcohol que tenía” #GHDÚOGala9 pic.twitter.com/YIxG3wdZCA — Gran Hermano (@ghoficial) February 28, 2019

Jorge Javier quiso tranquilizarle con ese tema, que según sus propias palabras es su “ mayor miedo”: “Kiko puedes estar tranquilo y muy orgulloso de lo que has hecho”. El joven siguió mostrando su temor a ser expulsado y ha tener que enfrentarse a la vida real tras estar dos meses encerrado en la casa. Pero, al final, la audiencia prefirió darle una nueva oportunidad y ha sido Raquel la expulsada. Para su suerte, además, Kiko se hizo con la inmunidad, gracias a la cual no le han podido nominar.

¡Kiko tiene la bolita ganadora! ¡Consigue la inmunidad, jefe de la casa, suite y poder extra! #GHDÚOGala9 pic.twitter.com/uww7bZXkTC — Gran Hermano (@ghoficial) March 1, 2019

María Jesús Ruiz, en el punto de mira

Jorge comunica quiénes son los nominados provisionales de esta semana #GHDÚOGala9 pic.twitter.com/bcW7e6wPDQ — Gran Hermano (@ghoficial) March 1, 2019

Una semana más, la ex miss España vuelve a estar nominada. Con un número de nominaciones record- ha obtenido 11, gracias en parte a los 6 puntos que le ha otorgado Antonio Tejado– y tras la expulsión de Raquel, a María Jesús le espera un futuro de lo más incierto en el concurso. Junto a ella, otros dos nominados: Antonio Tejado y Alejandro Albalá. Sin embargo, y gracias al poder de Kiko Rivera, Ylenia está finalmente nomida, ya que la sustituyó para salvar al sobrino de María del Monte.