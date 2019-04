Kiko Rivera y María Jesús Ruiz se enfrentan en la gran final de 'GH Dúo' con grandes influencias a sus espaldas. Estos son los apoyos de Kiko Rivera

El gran momento ha llegado: Kiko Rivera y María Jesús Ruiz se disputan la final de las finales de ‘GH Dúo’. Sin duda, los dos concursantes que más minutos han aportado a la pequeña pantalla disputan, cara a cara, el ansiado maletín con un premio de 100.000 euros. La rivalidad surgida entre ambos se ha suavizado en los últimos días, sin embargo, han protagonizado enfrentamientos muy subidos de tono. Cada uno de ellos es favorito pero por distintos motivos. Repasamos las claves de una final con mucho morbo.

Las redes sociales, el reino de María Jesús Ruiz

“La reina de la casa”, María Jesús ha recibido un fortísimo apoyo por parte de las redes sociales, que han elegido a la que fuera ‘Miss España’ como su gran baluarte. Los vídeos de la modelo, unidos a la defensa de su madre, Juani Garzón, han valido para ganarse a los fans de internet. Solo hay que echar un pequeños vistazo a las diferentes redes sociales para confirmar su liderazgo.

Isabel Pantoja lidera la defensa de ‘Kiko Rivera, ganador’

“Para mí eres el ganador, no sé qué ocurrirá, pero mi campeón eres tú;

para mí y toda la familia. También has ganado al darte a conocer a millones de personas que han descubierto el ser maravilloso que eres y siempre has sido”, este ha sido el mensaje público de Isabel Pantoja, después de confirmarse como concursante oficial de ‘Supervivientes 2019’. Anabel Pantoja se llegó a gastar 10.000 euros para salvar a su primo y, según ha afirmado en varias ocasiones el programa ‘Sálvame’, Cantora trabaja a destajo para lograr el triunfo de Kiko.

El plató, contra María Jesús

Pese al apoyo recibido en redes sociales así como las numerosas ocasiones en las que el público la ha salvado de la expulsión, María Jesús Ruiz ha soportado grandes abucheos en el plató en las últimas semanas. La modelo, que acusó a Antonio Tejado de provocarlos, no la logrado las simpatías de los espectadores que se desplazan a las instalaciones de Mediaset.

El protagonismo de Gil Silgado

El empresario Gil Silgado, ex pareja de María Jesús Ruiz, ha confirmado que hizo lo posible por eliminar a Antonio Tejado del concurso. Según se ha destapado en varias ocasiones en los platós de Mediaset, Silgado habría logrado un nutrido grupo de líneas destinadas a convertir en María Jesús en la ganadora.

Los argumentos de cada uno

Nadie puede negar que María Jesús Ruiz ha agitado la casa de Guadalix de la Sierra. Sus broncas y sus lloros han logrado protagonizar el concurso, argumento básico de sus seguidores para justificar su victoria. "Todos contra mí", ha sido el lema de la modelo. Por su parte, los defensores de Kiko Rivera señalan su confesión sobre las adicciones a las drogas como motivo suficiente para ganar. Hoy, a las 22:00, se conocerá el nombre del vencedor de 'GH Dúo'.