Parecía que Kiko Rivera y María Jesús Ruiz habían firmado la paz en las últimas horas de su estancia en la casa de Guadalix de la Sierra. Las aguas estaban más calmadas entre ambos, una situación que ha tornado de manera radical una vez que los dos finalistas de GH DÚO han pisado por primera vez el plató. Todo ha sucedido cuando ambos han comenzado a ver vídeos de confesionarios en los que se criticaban actitudes del otro. “Durante 24 horas he pensado que María Jesús era intensa, pero ahora creo que es mentirosa y exagerada”, ha dicho Kiko Rivera mientras el plató ha ovacionado sus palabras.

Para él, María Jesús Ruiz no tiene ningún derecho a hablar sobre ciertos asuntos de su vida, mucho menos de sus deudas y así lo ha apuntado en la gala final. “Hay límites y yo no los he sobrepasado”, ha dicho el DJ. Aunque la modelo ha negado sus palabras, ambos han batallado hasta el final. Mientras los abucheos se han apoderado del público cada vez que María Jesús tomaba la palabra, con Kiko Rivera era una circunstancia completamente diferente.

Momentos antes de que se entregara el maletín a uno de los dos se han dicho verdaderamente lo que pensaban el uno del otro mirándose a los ojos. “Has sido un gran jugador”, le ha dicho María Jesús. Palabras a las que ha respondido Kiko: “y tú una gran actriz”.

Aunque uno de los momentos más tensos ha llegado cuando la madre de María Jesús, Juani, se ha enfrentado al propio Jordi González. Un instante muy complicado que se ha originado después de que discutiera con Julio Ruz. "Cuéntale a tu hija lo que decía de él y de José María Gil Silgado", aseveró el presentador. "Eso ya se lo contaré en privado", contestaba Juani. Unas palabras que han provocado que Jordi haga una proposición a la madre de la modelo. "Me apuesto una cena a que eso significa que lo harás cobrando, que te sentarás en un plató". Sin embargo Juani lo ha negado e incluso ha dicho que se sentía ofendida por el presentador.