Kiko Rivera ha cumplido 35 años en la casa de ‘Gh Dúo’. Lo ha hecho renovado y con una vida completamente diferente a su anterior experiencia en el concurso. Tanto es así que sus miras profesionales han variado de forma exponencial y, prueba de ello, que contemplara ser entrenador de fútbol. El dj está más cerca de convertirse en ello y, de hecho, alguien del entorno de Isabel Pantoja le ha inscrito en el Centro Nacional de Formación de Entrenadores (CENAF). Una información que el hijo de la tonadillera todavía no conoce.

‘La Razón’ ha hecho saltar la liebre sobre este asunto y Look ha querido ir más allá. “Alguien súper cercano a Pantoja fue a la oficina de Getafe para inscribirle. Esa persona nos dijo que estaba muy ilusionada con esto porque lo veía una nueva salida y un nuevo trabajo para su hijo”, comenta a este medio Miguel Ángel Galán, presidente de esta escuela. “Fue a finales de enero cuando él todavía estaba en GH“, añade. Sin embargo, este deseo por parte de Kiko no es actual, sino que serviría para retomar un proyecto que se frustró en el pasado. “Él intentó hacer un curso para ser entrenador a nivel de Andalucía y ahora quiere retomarlo porque lo dejó hace como dos años. No era un título oficial y este en cambio sí lo es”, revelan.

Pero lo más especial de todo este proceso que Isabel Pantoja ha decidido iniciar para que Kiko Rivera tenga otras vertientes profesionales es cómo quería comunicárselo. La cantante se había puesto en contacto con el Centro Nacional de Formación de Entrenadores para que le elaboraran una carta: “me pidieron que hiciera una carta para que Isabel Pantoja sorprendiera a su hijo con que ya estaba inscrito el día de su cumpleaños. Por lo visto, pusieron como condición en Gh Dúo que fuera Isabel y ella o no quiso o no pudo ir. Kiko todavía no sabe de la existencia de esta carta ni nada”, explica Miguel Ángel Galán. Aunque todavía no se conoce la modalidad del curso que escogerá, si finalmente se decanta por el intensivo comenzaría en junio y si opta por el curso ordinario empezaría en noviembre.

“Podría llegar a ganar hasta 1.000.000 de euros. Depende de la categoría que tenga, pero sí es verdad que puede tener un buen sueldo. En fútbol se maneja mucho dinero… O bien si está en categorías inferiores podría ser poco más de mil euros. Depende”, comentan a Look. Pero, ¿sería positivo para él estar tan expuesto mediáticamente? “Le podría venir bien para que otros equipos se fijaran en él. El curso terminaría en dos años y medio y quién sabe si podría entrenar al Betis”, comenta el presidente de la escuela. | [LEER MÁS: Aclaramos la enigmática situación sentimental de Pablo López]