View this post on Instagram

Fue un día como cualquiera nunca olvidare esa fecha los dos tumbados en la cama y algo mágico paso porque es que tu sonrisa me atrapó y sin permiso me robaste el corazón. Gracias gracias por existir! Madre,amiga,compañera y la mejor mujer del mundo! 5 años se cumplen hoy de nuestro primer beso😘😘😘😘 Te amo @irenerova24