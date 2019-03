Kiko Rivera e Irene Rosales no paran de discutir dentro de la casa de 'GH Dúo'. Sus actitudes abren la puerta a una crisis que puede atacar su discurso

Kiko Rivera e Irene Rosales no paran de discutir. La casa de Guadalix de la Sierra está que arde, el hijo de Isabel Pantoja ha podido comprobar cómo Irene está siendo una de las favoritas. Sus estrategias dentro de la casa, donde empiezan a achacarla su falta de involucrarse en los conflictos, sitúan la mujer del Dj en una posición favorable. Todavía no ha salido nominada, ningún concursante puede presumir de dicho mérito. Las broncas en el matrimonio son continuas: “que sea la ultima vez que me insultas y menos delante de la gente”, le espetó Kiko Rivera a Irene, antes de añadir que “pareces tonta”. Además de otros calificativos como “que pesada es” son el tipo de frases que ha dicho Kiko sobre su mujer.

Pese a que siempre acaban reconciliándose, los meses de convivencia, los sentimientos a sus hijas fuera del concurso, y la ausencia de edredonings (por decisión de Irene) parecen pasar factura a la pareja. Aunque los problemas económicos de la familias son el motivo de su participación en el concurso, la situación sentimental del matrimonio preocupa a los suyos. Aún así, Anabel Pantoja, prima de Kiko, ha querido restarle hierro al asunto. "¿Quién no discute en su casa?", argumentaba la sobrina de Isabel Pantoja.