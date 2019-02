El bajón emocional de Kiko Rivera, que se plantea abandonar ‘GH Dúo’

View this post on Instagram

Líderes otra semana más… ENHORABUENA pareja de ganadores, os lo merecéis!!! Estamos muy orgullosos del maravilloso concurso que estáis haciendo. Seguir disfrutando con vuestros compañeros de esta gran experiencia!!!! Os queremos ❤️ #ghduo15f @ghoficial @franj_sanchez @blanchefeur 🧥outlook by @bellaspinella