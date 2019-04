La dura respuesta de Kiko Matamoros sobre el tonteo de su novia y su hijo

A pesar de que la relación de Kiko Matamoros y Marta López acaba de empezar, está sufriendo turbulencias desde que vieran la luz sus primeras imágenes juntos. Fue hace tan solo unos días cuando se descubrió que ya conocía y seguía a las hijas del colaborador, aunque parece ser que no solo a este integrante. Así lo ha hecho saber su hijo, Diego Matamoros: “lleva un tiempo rascando y ha llegado al señor Matamoros, pasó del joven al mayor”. Sin embargo, esta no es la única perlita que le ha dedicado y es que, según él, la joven de 22 años le daba tantos likes que incluso llegó a bloquearla, pues “era muy pesada”. Mientras él considera que tan solo “busca el apellido Matamoros”, Kiko tiene claro que las palabras de su hijo son fruto de los celos.

Sus declaraciones han hecho estallar a Kiko y ha defendido a su pareja. “Si Marta buscara algo en alguien lo tendría más fácil, más cómodo y con algún interés en la dirección que este pobrecito señala no le faltaría un futbolista, un torero o un empresario de éxito y no exactamente yo”, ha comentado este miércoles en ‘Sálvame’. No obstante, no ha sido la única pullita que le ha mandado a su primogénito: “muchas chicas jóvenes han venido y me han dicho que mi hijo les ha tirado la caña, pero que el que les gusta soy yo; y no estoy vacilando”.

Aunque estaba batallando contra su hijo, ha sido instantes después cuando se ha puesto romántico con su pareja. “El tiempo que la he esperado ha sido toda mi vida”, ha comenzado diciendo. El colaborador se ha declarado enamorado “hasta la médula” y ella, de momento, prefiere no entrar en detalles sobre esta nueva etapa que está viviendo.