Parece que el hecho de que Kiko Matamoros haya salido de la tan temida lista de morosos de Hacienda no es la única noticia que él y su pareja tienen que celebrar. Aunque se desconoce la deuda que el colaborador de televisión actualmente mantiene con el Fisco, lo que sí se sabe es que ya es inferior al millón de euros, por lo que todo apunta a que todo está más cerca de subsanarse. Y mientras que en el plano económico llega la calma, Kiko se refugia en Marta López, su pareja sentimental y cuya relación no ha estado exenta de polémica desde su inicio. A pesar de que es vox populi que ambos llevan un alto nivel de vida no apto para todos los bolsillos, lo cierto es que poco a poco esta joven granadina se ha convertido en una influencer muy seguida por marcas publicitarias importantes. Pero este no es su único logro y es que Marta es la candidata Miss World Jaén para este año, un triunfo que de ser conseguido llevaría a la novia de Kiko a competir por un sueldo millonario que podría cambiar su vida de manera radical en los próximos meses.

Marta está muy centrada desde antes de comenzar su relación sentimental con Kiko Matamoros en convertirse en la reina de la belleza de este certamen que podría cambiar completamente su vida. Con una rutina de gimnasio muy estricta, una dieta muy rigurosa y diferentes operaciones y retoques estéticos que ella misma ha compartido con sus seguidores, Marta está muy ilusionada con la nueva etapa que se avecina. Por esta razón, Look se ha puesto en contacto con el presidente de Miss y Mister World Spain y Miss y Mister Internacional Spain, Cres del Olmo, quien destaca de Marta «sus ganas de trabajar e implicación«. «Se tienen que someter a duras pruebas. Ya no solo vale con tener belleza, sino que hacen una prueba de talento, redes sociales, pruebas físicas, se tiene en cuenta su belleza y, además, presentan un proyecto social. Los resultados de todo esto verán la luz el próximo 18 de agosto en Melilla», comienza diciendo.

Aunque ya no es relevante ni eliminatorio el hecho de que Marta sea su candidata más polémica, para alguno de sus seguidores podría ser un hándicap. «Ya da igual si una persona es conocida o no para ser candidata a Miss World Spain, si está operada, si tiene hijos o a lo qué se dedique. Ya no hay ningún tipo de límite «, apunta Cres del Olmo. Un reto que de ser logrado la posicionaría muy bien en el futuro tanto a nivel profesional como económico: «si gana Miss World Spain tendrá durante un año muchos proyectos. Nosotros le facilitamos las herramientas para que triunfe y se le da visibilidad en prensa, moda, campañas publicitarias relevantes. Es una plataforma y de cada uno de los trabajos ellas se llevan un tanto por ciento. En cambio, si ganan Miss World Internacional la cosa es distinta». Y ahí está la cuestión monetaria, pues alzarse como vencedora de este concurso sería mucho más beneficioso de lo que algunos podrían llegar a imaginar.

«Marta o la candidata que resulte ganadora tendrá durante un año un sueldo de 18.000 euros al mes. No dejará de viajar y volverá a su país de origen», comenta a este digital el presidente. Una cifra que se traduce en 216.000 euros en tan solo 12 meses de intenso trabajo. «El primer paso tiene lugar el 18 de agosto en Melilla y el concurso de Miss Mundo Internacional todo apunta a que se celebrará en septiembre en Tailandia, pero todavía no se sabe». Sin claras favoritas todavía en la lista, «Marta puede ganar perfectamente» y si bien hay un aspecto que despunta por encima de todos es su discreción. Así lo aseguran desde su entorno profesional: «cuando saltó a los medios su relación con Kiko Matamoros Marta ya era Miss. Hablé con ella entonces y le dije que yo no me pensaba meter en su vida personal ni en la de los demás. Lo ha sabido llevar muy bien y si ha entrado ha sido en muy pocas ocasiones. Cómo hacerlo lo decidió ella». ¿Cambiará su forma de comportarse públicamente tras haberse presentado al concurso? Solo el tiempo lo dirá.