Kiko Matamoros y Makoke cruzan la línea roja y rompen relación: “qué cerda eres”

Se acabaron las buenas palabras. Makoke y Kiko Matamoros han comenzado su guerra más cruel, con insultos y acusaciones muy graves

Aunque parecía que Kiko Matamoros había llegado a ‘Sábado Deluxe’ para hablar de su supuesta ruptura con Cristina Pujol, la guerra total ha estallado con su ex mujer, Makoke. Pese a que sus enfrentamientos se habían acrecentando en el último mes, en el plató se ha cruzado una línea difícilmente recuperable para ambos. El tono de las palabras, los graves insultos, tremendas revelaciones y fuertes acusaciones han protagonizado una batalla dialéctica que ha dejado a los espectadores y colaboradores con la boca abierta. “Estoy harto de parásitos”, comentaba Matamoros al empezar su entrevista tras unas palabras de Makoke, acto seguido ha encendido el plató: “eres una sin vergüenza, primero mi hijo y ahora esta quiere vivir de mí”. Estas acusaciones han provocado la ira de Makoke, que ha ido hasta delante de su ex para gritarle “dímelo a la cara”. Y Matamoros se lo ha dicho, por supuesto.

.@KikoMatamoros: “@Makoke_ no se ha enterado ni la mitad de las veces que le he sido infiel” #mataycrisistina — Sábado Deluxe (@DeluxeSabado) 2 de marzo de 2019

La conversación ha tenido varios ataques crueles por ambas partes. Makoke ha declarado que “solo te hablas con uno de tus cinco hijos”. Dicha frase ha sido “una puñalada” para Matamoros: “qué cerda eres”. Para el colaborador de ‘Sálvame’, su ex mujer está actuando como “una celosa que tiene muy mala leche”. Matamoros ha llegado, incluso, a jactarse de haber tenido muchas más infidelidades en su matrimonio con Makoke de las que se han hecho públicas: “y las que no sabes”. La modelo no se ha visto especialmente afectada por ello, alegando que simplemente quería “hacerse el machito”. “Para que haya un cornudo tiene que haber una golfa”, ha sido la respuesta de Matamoros ante el comentario de su ex, que le catalogaba de tener ese trauma durante 10 años.

El mensaje de apoyo de Cristina

"Ella me infravalora desde el primer momento. Cuenta cosas para hacerme daño, es despecho. No soporta que él me defienda, ahí la tienes, haciendo daño al padre de su hija. Quiero muchísimo a Kiko. Las disculpas me las debe ella a mí", este ha sido el mensaje de texto que ha mandado Cristina a la dirección del programa, dándoles permiso para emitir su contenido. ¿La respuesta de Makoke? "no tengo nada que decir".