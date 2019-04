Makoke rechazó una oferta de Laura Matamoros por su casa

Laura Matamoros hizo una oferta por la vivienda de Makoke que habría cambiado su relación con Kiko Matamoros, según desvela 'Sálvame'

Kiko Matamoros concedió su entrevista más demoledora en su conflicto con su ex mujer, Makoke, incluyendo el aspecto económico en el que vive y quiere cambiar. Ahora, un dato no conocido hasta el momento ha sido desvelado por ‘Sálvame’: ¡Laura Matamoros trató de comprar la casa de Makoke! Finalmente, la ex de ‘Gran Hermano VIP 6’ desechó la oferta. Otro episodio más de la mediática guerra, que se acrecentó con el demoledor relato de Matamoros contra su ‘hijastro’, Javier Tudela: “me dijo que quedásemos para pegarnos”. Además, Kiko Hernández ha desvelado qué pasó para que Matamoros sacase el látigo como nunca antes. El ex marido de Makoke, que ha asegurado que la va a derivar su deuda con Hacienda, sufrió un amago de infarto basado en una drástica subida de tensión. “Fue el viernes, tuvo un dolor tremendo en el pecho”, ha narrado el colaborador ante el desconocimiento de sus compañeros.

Pese a que todo quedó en un susto, ya que Kiko Matamoros abandonó el hospital de madrugada cuando le bajó la tensión, tomó una decisión: cambiar su situación económica actual para que todos sus hijos tengan algo que heredar. Actualmente, la deuda con Hacienda le otorga todo a su ex mujer, a Anita Matamoros y a Javier Tudela, según narró en la fatídica entrevista con 'Diez Minutos'. ¿El objetivo de Matamoros? el programa asegura que busca recuperar su patrimonio para que sea heredado por sus hijos a partes iguales.