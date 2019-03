Kiko Matamoros ha querido expresarse sobre la noticia de su enfermedad, que amenaza con dejarle ciego. Así cuenta Matamoros sus problemas en los ojos

La salud de Kiko Matamoros preocupó a sus seguidores después de la portada de la revista ‘Lecturas’, que informaba de las terribles consecuencias que estaba sufriendo el colaborador de ‘Sálvame’ a causa de un glaucoma. “Hace nueve años me lo diagnosticaron”, ha relatado Matamoros en el programa, donde ha querido dar la cara tras la información: “hoy ya no tengo visión en el ojo derecho, nada, ninguna, ya está”.

Matamoros ha admitido que desde hace tiempo, los médicos le indicaron una serie de medidas para retrasar el proceso, consejos que ha ignorado. “Prefiero vivir a mi manera, la calidad de vida es según como se mire”, ha explicado sobre su estilo de vida, que no ha ayudado al avance del glaucoma. Todavía guarda cierta visión, “suficiente” según él, en su ojo izquierdo.

Además, el colaborador ha querido comentar algunos detalles de su vida, como que ya no puede conducir de noche “por el día cada vez conduzco menos, tengo unas limitaciones, además de astigmatismo”. “Hay deportes que no puedo hacer… con las escaleras tengo muchas dificultades”, ha explicado. “Los nervios están bastante dañados en los dos, pero en uno conservo vista”, ha finalizado Kiko Matamoros, que se enfrenta a un complicado momento con sus ojos. | [LEER MÁS: Irene Montero y Pablo Iglesias, embarazados de nuevo]