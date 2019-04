Aunque Kiko Matamoros parecía estar ilusionado con Cristina Pujol, su relación ha terminado hecha añicos. Mientras ella ha revelado que no aceptaba su modo de vida y estaba cansada de ciertas cosas, Kiko Matamoros solo parece tener buenas palabras para ella. Él mismo ha confirmado su ruptura a ‘Sálvame’ este martes: “La relación se ha terminado. Son varias causas. No hay personas de por medio. No lo hemos sabido gobernar o igual no lo he sabido yo”, ha comenzado diciendo. “Sigue habiendo cariño. Es una mujer estupenda”, ha añadido.

Sin embargo y según el periodista Kike Calleja, sí hay una tercera persona. Alguien de la que no se sabe su identidad, al menos de momento. “Se está empezando a ver con otra chica. Es modelo, tiene los ojos claros, es muy alta y se han dejado ver por Madrid. Tiene 22 años”, ha dicho el colaborador de ‘Sálvame’. Un romance que de continuar se convertiría en la segunda pareja de Kiko Matamoros desde que terminara su matrimonio con Makoke después de dos décadas juntos.

Tras cuatro meses juntos y alguna crisis sentimental que ha visto la luz, parece que el camino de Cristina y Kiko se separa para siempre. Mientras tanto veremos como el hijo de Cristina Pujol está en 'Supervivientes' junto a personajes tan reconocidos como Isabel Pantoja. ¿Cómo terminará esta historia? Solo el tiempo lo dirá.