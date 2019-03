Cristina Pujol desvela cuál es la situación de su relación con Kiko Matamoros

Tras saltar la noticia de la ruptura entre Kiko Matamoros y Cristina, esta aclara cuál es la situación de su relación. Además, señala al motivo de su disputa

Kiko Matamoros había vuelto a la soltería. Así lo aseguraba ‘Sálvame’ a través de Kike Calleja. La ruptura de Matamoros con Cristina Pujol, después de dos meses de noviazgo, se debía al tonteo del colaborador con una joven el pasado sábado en una discoteca donde estaba junto a su pareja. Ahora, Cristina ha aclarado en el programa la realidad de su relación: “no vamos a romper y seguimos con nuestros planes”. “Es verdad que hay una persona que lleva incordiando tres semanas”, ha explicado Cristina: “donde vamos nosotros va la otra detrás”. La pareja de Matamoros señala a la joven, que de momento mantiene su anonimato: “se hace incómodo, discutí con él”.

Pese a todo, Cristina asegura que el amor con Kiko Matamoros permanece intacto, así como sus planes de futuro. “Sí es verdad, no hay fecha para la boda, pero sí”,ha declarado la mujer. Además, ha querido mandar un bonito mensaje a su novio: “todas estas cosas no van a condicionar nuestra relación, que te quiero mucho”.

Así ha reaccionado Kiko Matamoros

“Le agradezco muchísimo sus palabra y el cariño que desprende. Me emociono cuando la veo”, ha expresado Kiko Matamoros al ver el bonito mensaje de su novia. Ambos admiten que hubo una fuerte discusión, pero no la ruptura. Además, Matamoros ha explicado que estaba con una joven que estaba en “una posición que podía incomodar”. Kiko le resta importancia a la joven que provocó la discusión: “la he visto tres veces en mi vida y por Instagram”.

¿Participar en ‘Supervivientes’?

Matamoros ha admitido que la organización de 'Supervivientes' ha ofrecido a Cristina su participación en su próxima edición. El programa desvela que su pareja no tiene pensando entrar debido a que, al estar en el principio de su relación con Kiko, quiere disfrutarlo. Matamoros ha confirmado que no va a participar, pero anima a su chica a entrar en televisión.