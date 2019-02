Kiko Matamoros ataca a Belén Esteban por Toño Sanchís: “es una gran mentirosa”

Kiko Matamoros ha atacado brutalmente a Belén Esteban a causa de la sentencia judicial con Toño Sanchís. No te pierdas las declaraciones del defensor de la audiencia

Kiko Matamoros ha reventado ‘Sálvame’. El defensor de la audiencia ha atacado brutalmente a Belén Esteban, con la que mantiene un relación de tira y afloja constante. Kiko se ha querido posicionar a favor de Toño Sanchís, tras la sentencia judicial que confirma la deuda del ex representante con la ‘princesa del pueblo’. “Creo que Belén Esteban tenía un acuerdo con Toño par quedarse el 30 por ciento”, ha declarado Matamoros, antes de añadir que “es una gran mentirosa”. Para juicio de Kiko Matamoros, el dinero que según la Justicia Toño se apropió indebidamente, existen pruebas de dicho acuerdo. “Hay documentos que prueban que Belén esteban reconoce en Gran Hermano que le tiene que dar el 30 por ciento”, ha confirmado.

“No sé si son belenistas o los defensores de Toño son bastante torpes”, ha comentado en relación a la sentencia judicial. “La Justicia no es la mano de dios, la Justicia se equivoca”, clamaba Matamoros antes de añadir que el no es “un siervo”. “Ha habido mala gestión”, reconocía sobre Toño Sanchís y su labor de representante, aunque no en relación al 30 por ciento que cobraba el ex agente de Belén. “He conocido los documentos ahora, sino lo habría dicho antes, ya ves tú”, ha explicado sobre el momento elegido para hablar. “Lo ha reconocido por lo menos dos veces”, ha insistido Matamoros, que asegura que Belén reconoció su acuerdo tanto en ‘Gran Hermano VIP’ como en ‘Sálvame’.

¿Cristina Pujol a ‘Supervivientes’?

Kiko Matamoros ha negado que su novia, Cristina Pujol, vaya a ser concursante de ‘Supervivientes’. Al menos, de momento no ha tenido ningún contacto con la productora, según ha confirmado Matamoros en el programa. La relación de Cristina y Kiko ha sobrevivido al duro fin de semana pasado, donde Makoke desveló la supuesta frase que su ex le confesó: “a esta la mando para Albacete en menos de un mes”.