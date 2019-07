Kiko Jiménez destroza Gloria Camila y a su familia tras confirmar su ruptura

El andaluz se ha roto en el plató del programa 'Mujeres y hombres y viceversa'.

En los últimos días la noticia de que Kiko Jiménez y Gloria Camila Ortega habían roto ha sido recogida por varios medios de comunicación. Los rumores de que el andaluz había comenzado una nueva relación sentimental con Sofía Suescun parecían ser el motivo de este final, cuestión que su protagonista ha querido aclarar en el programa ‘Mujeres y hombres y viceversa’. «Estoy muy enfadado. Todo esto lo está promoviendo Gloria con el interés de que no se sepa la realidad. La verdad es otra, llevo cuatro años con ella y trabajando en televisión, y siempre me he mantenido en mi sitio. Es por eso que me molesta que tanto ella, como su familia esté hablando con periodistas para dejarme a mí de algo que no es», ha dicho el andaluz a Toñi Moreno, que ha aprovechado para desmentir que tenga una relación sentimental con la ganadora de ‘Supervivientes 2018’. «Somos compañeros de trabajo, me parece ridículo que porque suba una foto trabajando con Sofía o que simplemente me comente en Instagram, siempre se destaque que hay algo», desmentía el joven, que ha querido destapar el verdadero motivo de su ruptura. «Entre ella y yo no hay nada, pero… ¿Y Gloria? Eso no interesa que salga, ni a ella ni a su familia», ha dicho.

Kiko Jiménez ha contado a Toñi Moreno los motivos de su ruptura con Gloria Camila/ MediasetAl parecer, la hija de Rocío Jurado le habría sido infiel a su pareja. Cuestión ante la que Kiko no ha podido aguantar las lágrimas a la hora de explicarlo. «Hace cuatro meses que saltó a la luz que a Gloria le pillan con un tronista, ahí empieza todo. La pillaron, no controla bien los tiempos y se ve que se le escapa de las manos. Ahí la familia no respondió, pero ahora sí. En ese momento no interesaba que saliera a la luz la realidad», cuenta el extronista. «Cuando sucede esto, yo quiero creerla y espero que responda. Pero nunca obtuve una respuesta. A partir de ahí, nada es igual» , afirma. Pero este no habría sido el único ‘desliz’ de la hija de Ortega Cano, ya que su expareja ha señalado que han existido más hombres en la vida de Gloria Camilla. «Me cuentan con pelos y señales infidelidades de ella, la de Barranco primero. Yo estaba con ella y ella estaba con otros. Yo estaba en un debate y ella estaba con otro, como con Manu -otro extronista de ‘MyHyV’-. Unos de sus compañeros de trabajo«, sentencia Kiko.

Los caprichos de Gloria Camila marcan un antes y un después

El joven ha revelado que tras tomar la decisión de compararse un apartamento, su relación con Gloria Camila cambió de manera drástica. Algo que le hizo reconsiderar la estabilidad de la misma. «Decidí comprar una vivienda para no pagar un alquiler. Pesé en ella, le hice un vestido para que se sintiera a gusto, pero se ve que un piso no era suficiente. Poco después ella decide alquilarse un casoplón y me dice que quiere vivir sola, cosa que me desconcierta. Eso a mí me enfría, ya no era lo mismo. Llevamos tres meses sin vivir juntos», explicaba el colaborador del programa que presenta Toñi Moreno, que ha presentado una imagen de Gloria Camila que dicta mucho de la que conocíamos. «Mi madre es una curranta y yo solo quería mirar por nuestro futuro y no malvivir. No hace falta vivir en un pedazo de chalet para aparentar«, ha afirmado Kiko visiblemente emocionado.