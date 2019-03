Karmele Marchante en su entrevista más feminista: “No perdono a Carmen Maura”

Hace tres años que Karmele Marchanta decidió dejar ‘Sálvame’ para volver a sus inicios y dedicarse al feminismo, el sector que más satisfacciones le ha dado en su profesión como periodista. La catalana le debe mucho a este movimiento, al que se ha vuelto a lanzar de lleno con su nuevo libro, ‘Puta no se nace’. Una obra sobre la que ha hablado con la revista ‘S Moda’, y en la que ha aprovechado para confesar que no le gustaron las declaraciones que hicieron sobre el movimiento ‘Me too’ Loles León y Carmen Maura.

Mientras que con la protagonista de ‘La que se avecina’ Karmele tiene un poco más de manga ancha, “a Loles León, que es sindicalista de la prostitución y hemos discutido muchísimo por este tema durante muchos años, se lo perdono porque es muy amiga mía y porque sé que se posiciona así con el feminismo por motivos personales de su vida privada”, dice de ella, con Carmen Maura es totalmente lo contrario.

A la periodista no le gustaron nada de nada las palabras de Maura, que dijo en una entrevista con la revista XLSemanal de ABC: “que de repente se apunte todo el mundo a decir que las han violado… pues que lo hubieran dicho antes. La verdad es que a la mitad de ellas no me las creo, sinceramente”.

Una opinión personal y sincera con la que la colaboradora televisiva no está dispuesta a tragar y a raíz de la cual no ha dudado en atacar a la actriz de ‘Volver’. “A Carmen Maura, no (la perdono). Maura que siempre ha sido de la progresía dorada, en el fondo es una pijoburguesa, otra feminista de salón. Y ha dicho unas tonterías que perjudican mucho a las mujeres, porque ella sabe que la escuchan con atención”, se puede leer en la entrevista.

Por el momento Maura no ha respondido a Karmele, pero de hacerlo se crearía una nueva y polémica discusión y es que ambas han dejado claro que no son de las que se muerden la lengua. ●