Primicia| Primeras palabras de Julio Ruz tras ser absuelto

La expareja de María Jesús Ruiz ha sido absuelto tras un juicio que le pedía dos años y medios de prisión por delito fiscal.

Julio Ruz ya puede respirar tranquilo. El empresario ha sido absuelto de los dos años y medio de prisión que la Fiscalía pedía para él a consecuencia de un supuesto delito a la Seguridad Social. Fraude que, según el digital ‘Jaleos’, ascendía a la cantidad de 729.505 euros. Ahora ha sido declarado inocente, razón por la que está pletórico. Emoción que ha reflejado en sus primeras palabras tras conocer la noticia y así se lo ha revelado a Look en exclusiva. “Estoy muy contento. Yo sabía que esto se iba a resolver así, se ha hecho justicia”, dice a este digital el que fuera concursante de ‘GH DÚO’.

“Ha sido toda una satisfacción para mí como es lógico. Se ha comprobado la verdad y eso es lo que cuenta”, añade Julio Ruz. La acusación consideraba que el empresario y su familia había creado un “entramado de empresas” en cuyas nóminas de los trabajadores se efectuaban deducciones por las cuotas de la Seguridad Social, pero que dichas cantidades no eran ingresadas en la Tesorería. La Fiscalía pidió un total de dos años y medio de prIsión para Ruz y una multa de 1,45 millones de euros. Pena que finalmente no tendrá que cumplir.

“Mis abogados y yo teníamos muchas ganas de que se celebrara el juicio y que se aclarase el asunto”, dice Julio Ruz a este medio. Testimonio que no ha podido ampliar, ya que cuando este medio se ha puesto en contacto con él se encontraba reunido con su defensa. Esta noticia llega en plena resaca del triunfo de su ex, María Jesús Ruiz, en ‘GH DÚO’. Reality show en el que él también participó, sinembargo sucedió algo en los últimos instantes programa que tensó todo entre ambos más que nunca. Durante la gala que dio la victoria a la que fuera Miss España 2004, el empresario decidió abandonar el plató. Circunstancia de la que, por el momento, no ha querido dar explicaciones. Una situación complicada de la que seguramente tendremos más datos próximamente. | [LEER MÁS: María Jesús Ruiz, ganadora por sorpresa de GH DÚO]