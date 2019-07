Han pasado 28 años desde que María Edite Santos comenzase su batalla judicial contra Julio Iglesias, allá por 1991, para que Javier Sánchez Santos fuera reconocido legalmente como hijo del cantante. Ahora, un tribunal les ha dado la razón y, aunque cabe opción de recurso, tal y como ha anunciado el abogado de Iglesias, la bailarina portuguesa se muestra muy feliz: «Ha sido una lucha muy grande, de muchos años, pero ha merecido la pena».

Así ha comenzado la entrevista a María Edite Santos en ‘Viva la vida’, donde ha recordado el dolor que ha pasado a lo largo de este proceso.»Pensé en quitarme de en medio, no podía más», llegó a declarar María Edite, quien a día de hoy asegura lo siguiente: «perdono, pero no olvido, durante el embarazo y todos estos años he pasado mucho». Además, a pesar de la última sentencia, reconoce resignada: «todavía queda guerra».

Así fue su encuentro con Isabel Preysler

María Edite Santos ha narrado cómo comenzó su historia con Julio Iglesias. Asegura que ella era muy joven, 20 años, cuando llegó a España en 1975 desde Portugal, donde el cantante aún no era conocido. «No sabía que estaba casado», ha asegurado, a lo que ha añadido: «teníamos una relación, nos veíamos todos los días, íbamos a la playa, a tomar algo…».

María Edite descubrió la realidad cuando un día Isabel Preysler entró en la sala de fiestas donde ambos trabajaban y fue directa hacia Julio Iglesias. «Pasó a mi lado», ha dicho al narrar el momento en el que descubrió la verdad. «Estaba cabreadísima, no quería saber nada de él», asegura la bailarina, quien, apesadumbrada, reconocía: «perdí todos mis sueños».

Finalmente, la madre de Julio Sánchez Santos cree que el cantante está actuando así «por orgullo» y cuando se le menciona la parte legítima de la herencia de Julio Iglesias que le podría corresponder a su hijo, 30 millones de euros según 'Viva la vida', María Edite responde: «Solo pensáis en lo que va a tener, pero ¿y lo que no tuvo?».