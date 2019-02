El guardián de los secretos de Julio Iglesias desvela su lado más oculto

Alfredo Fraile revela algunos de los detalles de la vida del artista, que muy pronto tendrá su propia serie autobiográfica.

Aunque mucho se ha hablado sobre la vida de Julio Iglesias, pocos han conseguido acercarse a la vida del artista. Son muy pocos los que conocen sus secretos, pero hay alguien de su pasado que quiso plasmarlos en un libro: ‘Secretos confesables’. Una obra que ha servido como argumento a una serie biográfica que ha decidido producir Disney en 13 capítulos y en la que Look ha querido adentrarse. Tras más de 15 años junto al cantante, su mánager, Alfredo Fraile, y también autor de este libro, ha concedido a este digital una entrevista en exclusiva y sus declaraciones son sorprendentes. Tanto es así que no dejarán indiferente a nadie:

Pregunta: ¿Qué se va a conocer de Julio en la serie que se está preparando?

Respuesta: Se trata de conocerlo un poco más. La gente tiene una imagen de Julio que es la que sale en los medios de comunicación, pero no la realidad. Julio ha sido un trabajador y un luchador que ha ido por medio mundo trabajando, país por país, pueblo por pueblo… el éxito no se obtiene porque a uno se lo regalen, sino a base de trabajo y de mucho esfuerzo. Creo que es justo esa parte la que está faltando. Además, hay una parte humana, que yo viví, y que no se ha contado nunca. La gente de Disney conoció mi libro y quiso hacer este proyecto.

P: Durante los años que viviste cerca de Julio Iglesias, ¿Cuál fue su mejor y su peor momento?

R: El peor es muy fácil: el secuestro de su padre. A parte, ante de la época que yo viví con él, tuvo un grave accidente de coche que lo tuvo durante mucho tiempo en la cama. Tuvo que aprender de nuevo a andar y hacer rehabilitación. Estos dos hechos le marcaron y fueron graves y malos para Julio. Los dos mejores momentos que vivió cuando yo estaba cerca de él fueron su boda con Isabel Preysler y el nacimiento de sus tres primeros hijos. Los éxitos en su carrera han sido tantos que al final, creo, ha tenido mucho más importancia la parte más humana.

P: Las mujeres han sido muy importantes en la vida de Julio ¿Se ha dejado llevar por el amor a lo largo de su vida?

R: Ha sido una persona que tenía muy claro lo que quería hacer, el lugar al que quería llegar y cada día quería más. Creo que nadie le ha apartado del camino que tenía trazado. Su carrera es lo más importante en su vida y creo que sigue siéndolo, y así lo ha sido durante todo el tiempo que hemos estado juntos.

“Isabel fue la mujer de su vida”

P: ¿Qué han significado Isabel Preysler y Miranda en la vida de Julio?

R: Miranda no lo sé porque yo ya no estaba trabajando con él, pero Isabel sí. Ella fue la mujer más importante en la vida de Julio. Su separación le traumatizó, al fin al cabo era un fracaso personal, aunque no profesional. Pero al final era un fracaso e Isabel fue muy importante para Julio porque le ayudó y estuvo a su lado. Le respaldó de muchas formas, en su carrera y en su vida personal. Siempre se portó como una gran señora, una buena esposa y una buena madre.

P: ¿Hubo un cierto marketing a la hora de catalogar a Julio como un hombre ‘mujeriego’?

R: Cuando Julio se divorcia se convierte en un hombre soltero. Eso siempre es muy atractivo para las fans que lo siguen, porque empezaron a ver en él lo que se denomina como un ‘soltero de oro’. Era bueno para su carrera y en cierto modo se potenció. En algunas ocasiones, salían historias que no se desmentían porque no perjudicaban. Se dejaban porque no pasaba nada.

P: ¿Qué hay de cierto sobre la supuesta vanidad de Julio Iglesias?

R: No es un hombre vanidoso, lo que sucede es que hubo poca gente que confió en Julio y muy pocos que lo apoyaron. En el mundo de la música yo te diría que Enrique Lareas, presidente de discos Columbia, un señor llamado Dicaer de Sony en Estados Unidos, un señor de Japón y otro señor en Europa. Unas seis fueron las personas que apostaron por Julio Iglesias, junto conmigo, que me jugué la vida con él e Isabel Preysler. Hay muchas personas que dicen que crearon a Julio, pero no es verdad.

“Esa coraza a veces ha hecho a Julio ser desagradecido”

P: ¿Es Julio Iglesias una persona agradecida con esas personas que le apoyaron?

R: Julio es una persona a veces agradecida, pero en otras no ha sabido dar a la gente lo que la gente le ha dado. Mi mujer le decía “Julio tú no te dejas querer” y es porque Julio ha sufrido y ha tenido una juventud y una niñez complicada. Eso es algo que nos influye a todos, nuestra familia nos marca mucho y a Julio también. El accidente, el divorcio… todas esas cosas te marcan y te van formando una especie de coraza, te hace más duro de cara a enfrentarte de nuevo a la realidad. Es esa coraza la que, a veces, ha hecho a Julio ser desagradecido.

P: ¿Cuál es el episodio de la infancia de Julio que terminó por marcarle tanto?

R: La gente no conoce lo que sucede dentro de una familia y a veces la vida en una casa no es tan fácil como la gente piensa. Todos somos el resultado de lo que pasa en nuestro entorno familiar durante nuestra niñez y en nuestra juventud. Creo que esa parte en la vida de Julio no fue fácil para él. Esto lo cuento en el libro y se podrá ver en la serie, pero contarlo así…. es muy complejo y puede resultar un poco duro.

P: ¿Ha sido Julio esa persona segura de sí misma que todos hemos percibido durante décadas?

R: Julio tenía una gran inseguridad en todo lo que realizaba. Era un hombre muy creativo, o por lo menos lo era cuando estaba conmigo y lo debe continuar siendo y siempre buscaba mejorar las cosas. Me decía “no me atrevo, no me siento capaz… “ y luego lo hacía. Se subía al escenario y lo hacía sin problemas. Esta inseguridad proviene de su gran creatividad y de la responsabilidad que recae sobre los grandes hombres. Tienen que hacerlo mejor que el resto de los mortales, por lo que necesitan de la ayuda de alguien que les ayude en eso y les impulse.

P: ¿Cómo fueron tus últimos años con Julio Iglesias?

R: Los dos últimos años con Julio para mí fueron años muy duros, para mí y para él. Nos estábamos jugando su carrera en Estados Unidos y ningún artista español, europeo, ni mucho menos latino, tuvo el éxito que Julio ha tenido en Estados Unidos. El lanzamiento de su primer disco en Estados Unidos, su dueto con Diana Ross, con los Beach Boys, con Willie Bresson… Esos años fueron muy duros…

P: ¿Porqué se termina vuestra relación profesional?

R: Se termina por agotamiento, de alguna forma yo estaba cansado y aproveché un momento bueno en el que Julio estaba en un momento espléndido. Aproveché un momento reposado y le dejé con su mayor éxito y una proyección muy importante.

“Julio me pidió que le tratara bien en la serie”

P: ¿Mantenéis relación actualmente?

R: Relación no. Hablé con él antes de que se anunciara el contrato con Disney para hacer la serie, ya que consideré que era algo importante y que moralmente debía hacer. Le conté que me habían llamado interesándose por mi libro, por las cosas que yo viví con él y me dijo “Alfredo me parece muy bien, tengo toda mi confianza en ti y te doy mis bendiciones. Trátame bien, porque tratarme bien a mí es tratarte bien a ti. Te deseo todo lo mejor”. Así fue, una conversación de amigos después de 33 años sin hablar, pero parecía que lo habíamos hecho el día anterior. Me dio la sensación de que no se había cortado la relación que teníamos y que estaba claro que estaba ahí para cualquier cosa que me pase, al igual que él me tiene a mí.

P: ¿Habrá un reencuentro entre vosotros algún día?

R: Creo que sí. Tanto los amigos, como la gente que se separa, siempre tiene cosas que hablar. Lo que no vamos a hacer es empezar, de nuevo, un camino juntos. Ya tenemos una edad en la que ninguno de los dos va a comenzar una carrera.

P: ¿Qué aportó Julio Iglesias a tu vida?

R: Me aportó mucho, aprendí mucho de él. El trabajo, el esfuerzo, conocer a la persona con la que trabajo y buscar la perfección. He ido por el mundo, por muchos países con lenguas y personas muy diferentes, que piensan de otra manera, pero con las que también existen cosas en común. Y al final, el objetivo siempre era intentar llegar al máximo de personas posible. Trabajar con Julio me sirvió para ser capaz de asesorar y ayudar a grandes personas como Silvio Berlusconi o el Rey de Marruecos.

P: ¿Qué hay de cierto en el supuesto enfrentamiento entre Enrique Iglesias y Julio?

R: Por lo que yo sé, ha habido un desencuentro entre el padre y el hijo. Aún así, Julio sabe que tiene ahí a su hijo y Enrique que tiene ahí a su padre. Si algún día alguno de los dos llama a la puerta del otro, se van a encontrar, no se van a dar el portazo. Es una relación que mantiene abierta y que, en algún momento, comenzará a ir por un cauce normal. Yo, al menos, es lo que deseo.

P: Por último, ¿Existe fecha para el estreno de la serie?

R: Actualmente la gente de Disney está trabajando en producción, en guiones, y está todo encaminado. Creo que en un mes la idea estará más definida y que se comenzarán a tomar decisiones de casting y demás. Es un proyecto muy importante, Julio Iglesias es un fenómeno mundial y se quiere llegar al máximo número de personas posible. Se está trabajando mucho en no tomar ninguna decisión equivocada. ● | [LEER MÁS: Doña Letizia recupera uno de sus looks más caros para el día más especial del Rey].