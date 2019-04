Julio Iglesias sigue con la intención de mantenerse ajeno al juicio con el que su supuesto hijo, Javier Santos, quiere demostrar que comparten la misma sangre, pero esto no significa que el proceso no siga su curso. El pasado mes de febrero el valenciano se sometió a unas pruebas de ADN que demostraron que no es hijo del exmarido de su madre y ahora el juez ha tomado una decisión que puede perjudicar al cantante

Según cuenta a Look el abogado de Javier, Fernando Osuna, el juez ha decidido no citar a Julio Iglesias por haberse negado a someterse a la prueba de ADN. Además, le ha aplicado “la presunción de paternidad”, algo que, en opinión del letrado, “beneficia mucho” a Santos.

Así, el próximo 30 de mayo, fecha de la nueva citación, el juez solo quiere entrevistar al detective y al laboratorio que analizó el ADN y cuya prueba dio positiva, no a Julio Iglesias que, si quiere, también puede acudir, algo que no se espera que haga. Además de al cantante, tampoco ha citado ni a Edite Santos ni al exmarido de esta.

"El juez no va a citar a Julio Iglesias dadas las circunstancias en su contra y por su negativa a hacerse la prueba de ADN. En la prueba que ya tienen con el detective privado, se le atribuye a él la paternidad en un 99%, lo que es muy importante", sentencia Osuna.