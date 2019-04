El artista ha concedido una entrevista en México en la que ha hablado sobre su relación con Enrique Iglesias.

Julio Iglesias ha vuelto. Nuestro artista más internacional está inmerso en una gira que lo llevará a diferentes partes del mundo con motivo de su cincuenta aniversario sobre los escenarios, conciertos en los que revivirá los éxitos de toda una vida. Durante su estancia en México, una de sus primeras paradas, el cantante ha concedido una entrevista muy personal en la que revela uno de los asuntos que más controversia han generado en torno a su persona en los últimos años: la relación con Enrique Iglesias. ¿Se ven con frecuencia?, ¿Conoce ya a sus nietos?, ¿Qué hay de verdad y de mito en esa supuesta enemistad? Cuestiones que el divo no ha dudado en aclarar a su manera.

“La leyenda dice que no los he conocido: conozco de memoria mis nietos, monísimos“, revela Julio Iglesias a la revista ‘¡Hola!’ cuando se le pregunta por el asunto. “Yo me veo reflejado mucho en Enrique y él es el papá de sus hijos, que son mis nietos”, ha dicho el cantante en referencia a su ‘sucesor’ artístico, palabras de cariño que revelan la buena sintonía que impera entre ellos. Esta es la primera vez que el intérprete de ‘Wendoline’ habla de sus dos últimos nietos, fruto de la relación de su hijo Enrique Iglesias y la tenista Anna Kournikova. Unos niños que, según cuenta el divo, están creciendo muy cerca de su abuelo paterno.

"En mi nieta veo muchísimo Iglesias, en el chaval veo más de la parte rusa. Todo se transmite, la genética es mágica", narra Julio Iglesias cuando se le pregunta por el parecido físico de los pequeños a su familia. Realidad que puede apreciarse en las imágenes que la madre de los todavía bebés ha colgado en sus redes sociales. Una familia bien avenida que el madrileño describe así: "Mis hijos están felices: Enrique, por supuesto; Julio, cantando por todos lados, defendiéndose como puede, le encanta cantar; Chábeli, feliz de la vida con mi nieto y mi nieta". Palabras que puestas en boca de Julio Iglesias adquieren un valor muy especial.