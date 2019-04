Julían Muñoz se pronuncia sobre ‘Supervivientes’ e Isabel Pantoja

Fueron pareja sentimental pero la historia acabó con ambos en prisión. No te pierdas las palabras de Julían Muñoz sobre Isabel Pantoja

2007 está marcado en negro en la historia de Isabel Pantoja. Su noviazgo con Julián Muñoz rompió moldes de la época, creando gran expectación al unir espectáculo y política. Sin embargo, todo acabó como la edad oscura de Isabel Pantoja. Seis años después, acabó por pasar dos años en la cárcel debido al Caso Malaya de corrupción en Marbella. Ahora, Isabel Pantoja triunfa como la gran estrella de ‘Supervivientes’, dejando atrás cualquier tipo de relación con el que fuera alcalde. Julían, por su parte, sigue cumpliendo condena pero en su casa debido a su delicado estado de salud. ‘Viva la Vida’ ha hablado con Muñoz sobre el fichaje de su ex pareja por el concurso de superviviencia: “cada uno pone su vida donde le da la gana”.

“No opino, no tengo criterio”, ha insistido el ex político. Actualmente Muñoz lleva una tranquila vida junto a sus hijas. Sobre si guarda algún tipo de relación con la tonadillera, Julián afirma con rotundidad que “agua pasada no mueve molinos. Pese a negar de manera pública querer saber nada más de Pantoja, algunos colaboradores del programa señalan que, en realidad, sí podría haber cierto interés por parte de Muñoz en volver a coincidir con su ex pareja. | [LEER MÁS: Terelu Campo se vuelve a someter a una nueva operación]