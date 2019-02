José María Cano una vez más ha demostrado que no tiene pelos en la lengua. El que fuera miembro de Mecano, junto a su hermano Nacho y Ana Torroja, ha concedido este fin de semana una entrevista al suplemento ‘Crónica’ de ‘El Mundo’, en la que ha dado varios titulares entre los que se encuentra “los catalanistas son más españoles que los españoles”. Sin embargo, esta opinión del cantante no ha sido la que le ha costado cientos de críticas en las redes, sino una referente a una polémica que tuvo lugar con ‘Operación Triunfo’.

“Vivimos una época tan blandita que se están amariconando hasta los gays” Jose María Cano, ese gran pensador. 🤮🤮🤮🤮🤮 Gracias @Srpacotomas https://t.co/KP11GVzEE5 — Carrington (@Carrington_BIO) 24 de febrero de 2019

José María Cano mejor que se dedique a la música. Calla, eso tampoco, por favor. — Jorge J. (@JorgeJoseGD) 24 de febrero de 2019

El intérprete ha salido en defensa de Ana Torroja después de que hace unos meses dos concursantes quisieran cambiar la palabra ‘mariconez’. Finalmente ese cambio no tuvo lugar y ahora José Maria Cano se refiere “a las juventudes de OT” de este modo: “todo les parece poco, hasta su propia estupidez”. Pero el titular que ha causado mayor revuelo ha sido este: “Vivimos en una época tan blandita que se están amariconando hasta los gays”. Una afirmación que ha levantado mucha polvareda en Twitter y, prueba de ello, todos los comentarios que se han generado en torno a su entrevista.

“José María Cano mejor que se dedique a la música.. Calla, mejor no por favor”, “Gente que cae mal y luego recuerdas la razón: José María Cano”, “A mí lo de mariconez no me ofendía, esto sí”, “¿No era el intelectual del grupo? Oh señor, qué cruz”, son algunos de los comentarios de los usuarios que se han sentido indignados con sus palabras. ¿Seguirán dando de qué hablar sus declaraciones? Habrá que esperar.