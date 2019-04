Tras 42 días alejado de las cámaras Jorge Javier Vázquez por fin ha hecho aparición en el medio que tanto ama. En torno a las 10 de la noche el presentador ha vuelto a vivir la emoción del directo en ‘Supervivientes’, una edición que con la participación de Isabel Pantoja promete convertirse en histórica. Enfundado en una elegante americana verde agua y con la ovación ensordecedora por parte del público, el catalán ha dicho sus primeras palabras segundos antes de entrar en plató. Unas declaraciones que todos sus seguidores llevaban más de un mes esperando: “Hoy es una noche muy especial para mí. Gracias es la única palabra que se me ocurre. He recibido muchos mensajes de cariño y de apoyo. A la gente que trabajamos en televisión nos agradecéis la compañía que os hacemos… Os tengo que devolver lo que me decís. En este tiempo, que afortunadamente ha sido muy breve, no me me he sentido solo”

Nada más pisar el plató de Telecinco, el catalán tuvo que hacer fuerzas para contener las lágrimas. Tarea nada sencilla dada la gran ovación que recibió por parte de los allí presentes. El presentador no ha dudado ni un instante en ponerse de nuevo a los mandos de la aventura selvática inmediatamente después de recibir el alta médica. Un ictus y un aneurisma cerebral le llevaron a guardar reposo absoluto, pero él ahora ha decidido volver por todo lo alto. Tal y como se merece.