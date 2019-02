GH Dúo: De la expulsión de Yoli al último ‘zasca’ de Jorge Javier Vázquez

Tras una gala cargada de intensas emociones, los concursantes han tratado este jueves de aclarar todos los asuntos que sobrevolaban sobre ellos. Uno de estos ha sido el flirteo entre Ylenia y Alejandro Albalá, quienes pese a negar su más que evidente conexión, han puntualizado qué sienten el uno hacia el otro. Aunque en una de las últimas fiestas la actitud de ambos hacía presagiar que terminaría sucediendo algo entre ellos, ellos lo niegan. “No tengo intención de nada, solo necesito cariño. No hay nada”, comenzaba diciendo la de Benidorm después de ver un vídeo en el que Ylenia y Alejandro se lo pasan en grande.

No obstante, a Sofía no le ha convencido la actitud de su ex y, de hecho, ha dudado del amor de Albalá: “No puede utilizar el papel de enamorado cuando le conviene”. Palabras a las que ha reaccionado Jorge Javier vázquez al instante, provocando los aplausos en el plató. “¿Tú qué quieres, joderle la vida a Alejandro y encima que te dé las gracias?”, ha dicho el presentador.

La confesión de Antonio Tejado

Antonio Tejado ha querido dejar de lado, al menos de manera momentánea, su historia con María Jesús para confesarse sobre su pasado. En una conversación con Alejandro Albalá le ha revelado “la que es la mujer de su vida”. Ni Rosario Mohedano, ni tampoco Candela. “Ha sido Alba. Cuando lo dejamos me quedé muerto. Cogía el coche y paseaba con su puerta y pensaba en llamar al telefonillo. Nunca lo hice. Pienso mucho en ella y en mi hija (…) Con ella yo no pegaba una voz. No saqué mi temperamento en seis años”, ha dicho Antonio.

Yoli ha seguido los pasos de su pareja, Fortu, pues el cantante la semana pasada fue el expulsado del reality show. Con un 61% de los votos, Yoli ha abandonado la casa, no sin antes desvelar qué le parecía la posibilidad de ser la expulsada. "Creo que la audiencia no sería justa si me expulsa, pero yo ya lo tengo asumido por si pasa". Y así ha sido.