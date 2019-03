Las primeras palabras de Jorge Javier Vázquez tras salir del hospital

Tras sufrir un ictus, Jorge Javier Vázquez ha salido del hospital para afrontar un mes de reposo absoluto. Antes se ha parado a hablar con Ana Rosa Quintana

Jorge Javier Vázquez ha salido del hospital tras seis días ingresado a consecuencia de un ictus. Un complicado momento por el cuál ha querido dar la cara, el presentador ha dado sus primeros pasos fuera de la clínica vistiendo un impecable traje, casi como si fuese a ponerse al frente de una gala. Jorge Javier ha atendido las preguntas de ‘El programa de Ana Rosa’, dando sus primeras palabras tras abandonar el hospital: “reposo absoluto, estar en casa, pasear un poco, tranquilidad. Poco más, no me han dicho nada más”. Con su característico sentido del humor, ha comentado la posibilidad de haberse sometido a una liposucción tras pasar por quirófano: “ya que estaba me lo habría hecho”.

[NO TE LO PIERDAS: Primeras imágenes de Jorge Javier Vázquez tras salir del hospital]

“Tengo mucha hambre, quiero irme a mi casa, con lo que me ha costado estar tan bueno”, ha declarado el presentador. Sobre qué pasará en el futuro, Jorge Javier Vázquez ha repetido su plan de ruta: “tengo que esperar un mes y hacerme una prueba para ver si puedo reincorporarme al trabajo o no”. “No tuve ninguna secuela, me desmayé en Marrakech, me desperté sin ningún tipo de nada, ni vomitar ni nada, seguí con mi viaje, cogí el avión que sí podía ser trágico… “, ha narrado sobre su ictus. “Después del martes me volvió el dolor de cabeza y no se me iba con ibuprofeno”, fue en ese momento cuando decidió ir al hospital.

El reencuentro con su ex pareja

“Me daba mucha vergüenza era reencontrarme (con su ex). Ahora me estoy aprovechando mogollón: ‘Paco, un descafeinado’ o ‘Paco, que he estado a punto de morirme'”, se ha reído Jorge Javier Vázquez. Su relación con ‘P’, como suele referirse, se zanjó el año pasado tras 10 años de idas y venidas.

Jorge Javier ha llegado, incluso, a narrar qué sintió al escribir un mensaje muy especial. “Quería poner ‘se me ha pasado la semana volando’, he visto que escribía ‘se me ha pasado la vida volando’, poder decir esto… Tener la sensación de que todo haya sido tan bonito, solo puedo agradecer, soy muy afortunado. Quiero seguir disfrutar de lo que quede”, ha declarado con emoción. [LEER MÁS: Sandra Barneda, en la cuerda floja].