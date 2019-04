Jorge Javier Vázquez desvela su peor secuela: deja el teatro para siempre

Noche de emociones para Jorge Javier Vázquez en su regreso a 'Sábado Deluxe'. Animado y con su chispa habitual, Belén Esteban ha sido la entrevistadora

49 días después, las puertas de ‘Sábado Deluxe’ se abrían para recibir a Jorge Javier Vázquez. Un ictus causa de una aneurisma había provocado una baja de un mes para el presentador estrella de Telecinco, que ha logrado sobrellevar su enfermedad con muy buen humor. Una noche de emociones la que se ha vivido en el plató, con Jorge Javier sentado en el sofá del invitado, la primera sorpresa ha sido que Belén Esteban ha sido la entrevistadora. Pese a que su ánimo ha sido impecable durante toda la recuperación, Jorge ha confesado cuál ha sido la peor secuela: “he llorado muchísimo al tener que cancelar para siempre mi función”. El presentador entiende que, por consejo médico, no puede continuar con el ritmo de trabajo que llevaba “por mucho que me duela aceptarlo, no puedo compaginar el teatro y la televisión”.

“Siempre me he quejado de ti, he necesitado que te preocuparás más por mi. He sido muy egoísta. Tuve miedo (cuando te operaron) de que hubiera pasado algo y no te hubiera dado un beso”, le ha dicho Belén Esteban al empezar la entrevista, muy emocionada y con lágrimas en los ojos. La entrevistadora del momento ha querido disculpar su comportamiento: “sé cómo eres, te tengo que aceptar. Eres ateo pero recé mucho por ti”.

Por si fuera poco, ha tenido una nueva sorpresa para él: “quiero que sepas que eres muy importante en mi vida y que vas a ser testigo de mi boda”. Jorge Javier se ha ido con un regalo muy emotivo por parte de su amiga, concretamente, una enorme figura religiosa. “No veas hasta que elegí el San Judas… Había 300”, se ha reído Belén Esteban.

Jorge Javier hace repaso

También ha habido cierto momento para la melancolía en la entrevista de Jorge Javier Vázquez. “Me falta un año y muy poquito para cumplir 50. Estoy física y mentalmente mejor que nunca, pero son 50 años”, reflexionaba el presentador: “estoy en un punto como si me hubieran caído los años de golpe”.

A su juicio, no tiene tanta importancia el “valor” con el que ha afrontado su recuperación y operación. “No me ha dado tiempo a tomármelo en serio, no he tenido que luchar durante dos años con una enfermedad terrible. A mí me sucedió algo que pudo ser muy grave pero que al final no fue nada”, ha explicado. ¿Cuándo se dio cuenta de que era algo más serio? “Veía la cara del médico muy preocupado”.

Vázquez ha narrado como llevaba un tiempo sintiéndose mal: "Tenía mareos, pero los achacaba al estrés y al descanso. Una noche dije… Me caigo. La noche que salió Antonio Tejado tenía un dolor de cabeza horrible, insoportable". Finalmente, Jorge sufrió un desmayo en Marrakech por el que acudió al hospital a su vuelta a España. Por suerte, está de vuela y nada ha cambiado. El martes, Jorge vuelve a 'Sálvame' en su versión diaria.