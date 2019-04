Ha sido un día decisivo para Jorge Javier Vázquez. Tras un mes de incertidumbre en el que debía guardar reposo absoluto después del ictus que sufrió, este mismo martes 16 de abril era la fecha fijada en la que el presentador iba a conocer los resultados médicos. De hecho, se ‘jugaba’ presentar ‘Supervivientes’ y ha sido él mismo el encargado de comunicar qué va a suceder en una llamada telefónica a ‘Sálvame’. “El resultado ha sido muy bueno. La fase crítica ha sido superada y recuperar mi vida normal (…) Me he ido a hacer las pruebas y me han dicho que el 25 estoy presentando Supervivientes”, ha dicho el mismo al comienzo. Una muy buena noticia que todos los colaboradores han aplaudido y tras la que ha dejado otro bombazo informativo: su reconciliación con Isabel Pantoja.

Y es que el presentador no ha podido evitar que se le preguntara por la participación de la tonadillera en esta aventura selvática de Mediaset. “No me creía que fuera a ‘Supervivientes’. Me llamó Paolo Vasile al que le agradezco todo y me dijo ¿estás sentado? Siéntate. Eran como las 7 y media de la tarde del martes pasado y yo pensé que me iban a dar un premio importantísimo. Ahí me dijo que Isabel Pantoja iba y no te creas que me hizo mucha gracia. Me pregunté cómo iba a pasar yo esa semana sin todavía saber mis pruebas”, ha dicho el catalán.

Aunque ha titubeado sobre si revelar o no la conversación que ha mantenido este mismo martes con la cantante, finalmente ha decidido comentar el contenido de su charla. “Cuando me han dicho que todo estaba en orden he llamado para decírselo a Paolo. Estaba reunido con la productora de Supervivientes y con Isabel Pantoja y hemos hablado“, ha confesado Jorge Javier. Pero, ¿qué se han dicho? “Ha sido una conversación muy agradable. Ella esta muy ilusionada con ir y está dispuesta a darlo todo“, ha respondido el presentador. Un instante que seguramente dé mucho que hablar tanto antes como después del reality show.

Y es que fue hace dos años cuando Jorge Javier Vázquez explotó públicamente contra Isabel Pantoja. "Una vez que no le sirvo me da una patada y me envía a la mierda, prefiero estar en la mierda que a su lado", dijo sobre un atril el presentador después de unas declaraciones de la artista en 'El Hormiguero' en las que decía "quiero a mi perra, venga de donde venga". Una declaración que no le sentó nada bien, pues había sido un regalo suyo.