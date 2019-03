Esta mañana Jorge Javier Vázquez lograba confesarse con todo su público. Tras una evidente preocupación tanto por parte de sus compañeros como por la audiencia, el presentador despejaba cualquier duda sobre su estado de salud. El catalán ha puesto nombre al gran susto que sufrió hace tan solo unos días: “sufrí un ictus”. Unas palabras que ha revelado en su blog de ‘Lecturas’ y que ha querido ampliar este mismo miércoles en ‘Sálvame’. A pesar de que muy pocos esperaban que esta llamada podía tener lugar tan pronto, Jorge Javier se ha encontrado con las fuerzas suficientes para agradecer a su público el apoyo recibido en los últimos días. Después de un enorme aplauso, se ha confesado: “Ha sido un episodio del que podría haber salido francamente mal. No he conocido la gravedad del asunto (…) Había tenido un antecedente. El fin de semana anterior me desmayé, estuve inconsciente dos o tres minutos, pero no le di importancia. Anteriormente tuve mareos durante una gala de ‘Gh Dúo’, me mareaba y tuvo que venir el equipo médico. Lo achacaba a estar en la misma postura, pero no fue así”.

“Es muy importante que todavía esté controlado”

“No ha habido opacidad ni he querido tapar nada de lo que ha pasado. Solo pensaba que era un dolor de cabeza. El lunes me hicieron una resonancia como a las 9 de la mañana y vieron algo que achacaron al desmayo. Me dijeron que había sangre y que ya los médicos me explicarían más cosas. Ese mismo día vinieron dos médicos a la habitación y me dijeron que para asegurarse de todo, me harían un cateterismo. Estaba contento porque pensaba que descartarían y me iría para casa. Decía que me iban a sedar con lo que me gustan a mí las sedaciones, pero me iba enterando de todo lo que iba sucediendo. Cuando acaba la prueba escucho al doctor ‘aquí hay algo gravísimo'”, ha continuado el propio Jorge Javier. En el plató, tan solo un silencio ensordecedor y todo el mundo pendiente de cómo se encontraba el presentador. Con un tono absolutamente tranquilizador ha revelado detalles de estos días, sin embargo, el susto no ha terminado, tal y como él mismo ha dicho. “Estoy en planta, en observación. Todavía hay peligro, es muy importante que todavía esté controlado. Tengo que hacer reposo absoluto y dentro de un año tendré que volver a hacerme la prueba”, ha dicho el catalán.

Jorge Javier sabe que las consecuencias podrían haber sido nefastas, pero prefiere no pensar en las consecuencias que su ictus podrían haber traído a su vida. “Estoy bien y muy controlado. Tomo pastillas que son muy importantes. Tengo muchísima tranquilidad”, ha comentado Jorge Javier. Eso sí, tiene claro que no cambiará ni un ápice después de todo lo que ha sucedido estos días: “creo que tengo una vida muy afortunada, no tengo queja de nada y de verdad que pensé si hemos llegado hasta aquí qué le vamos a hacer. He vivido muchas cosas y me he sentido muy satisfecho. Voy a seguir a rajatabla lo que me digan los médicos y seguiré con mi vida normal. No quiero vivir con miedo. Eso no me lo voy a permitir”.

Aunque ha tratado de mantenerse fuerte durante toda la llamada, ha habido un instante en el que no ha podido controlar sus emociones. Al revelar que Belén Esteban le había hecho llegar una estampita cuando ni siquiera ella sabía la gravedad del asunto, él sintió verdadera emoción y así lo ha hecho saber esta tarde ante sus compañeros. “Lloro cuando os veo a vosotros emocionaros y cuando veo a compañeros emocionarse. No he llorado. En este momento hay mucho de inconsciencia y el médico me ha dicho que me dará un bajón cuando esté en casa. Quizás por no querer pensar”, ha dicho Jorge Javier Vázquez. Tras estas declaraciones, ha desvelado la conversación que tuvo con su primo, pues antes de la operación le preguntó al catalán si creía en el más allá. Ambos divagaron, pero lo más llamativo fue lo que le dijo este familiar después de ser intervenido. “Que sepas que te operaron el mismo día que operaron a tu padre del tumor que se te llevó por delante”, ha comentado Jorge Javier. | [LEER MÁS: Jorge Javier Vázquez sufre un ictus].