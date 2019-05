Jorge Javier Vázquez, totalmente recuperado de su ictus, ha presumido de tipazo con sus seguidores tras haber perdido 15 kilos de peso

Jorge Javier Vázquez está exultante. El rey del universo ‘Sálvame’ ha regresado de manera triunfal a la televisión con ‘Supervivientes’ tras haber pasado un mes de baja debido al ictus que sufrió. Su cambio físico, realizado el pasado verano, ha aguantado en el cuerpo de Jorge Javier, que llegó a perder hasta 15 kilos. Todo un figurín al que es habitual ver presumir publicamente de su estado de forma. Cambio en la dieta, mucho más deporte y un estilo de vida adecuado tienen la culpa de su gran aspecto actual. Así lo ha certificado en este soleado sábado el propio presentador: “no estoy bueno ni na”.

Con un estilo muy casual, polo azulado con motivos de palmera, pantalón blanco y zapatillas sport, Jorge Javier ha compartido la imagen. El presentador estrella de Mediaset ha asegurado en diversas ocasiones que su paso por el hospital no fue nada invasivo: “cuando la gente me venía a ver al hospital se pensaban que me vería con el pelo rapado, con costras en el cuello, tumbado en la cama… Pero, no, no me enteré de nada, todo fue muy rápido. A mí me operaron por la ingle”, comentó en ‘Mi Casa es la tuya’, junto a Bertín Osborne. [LEER MÁS: Tras meses de tensión, llanto, y malos ratos: Terelu Campos, ¿K.O?]