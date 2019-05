El tremendo rapapolvo de Jorge Javier Vázquez a Carmen Borrego

Jorge Javier Vázquez no se ha mordido la lengua a la hora de criticar a Carmen Borrego tras su entrevista con 'Viva la Vida', con Terelu Campos delante

Nadie se esperaba el tremendo ataque de Jorge Javier Vázquez al reaccionar a la entrevista de Carmen Borrego en ‘Viva la Vida’. La hermana pequeña de Terelu Campos se reincorporaba a la televisión fichando como colaboradora del programa de los fines de semana de y Telecinco. Además, ha concedido una entrevista para ajustar cuentas con ‘Sálvame’. Las palabras de la hija de María Teresa Campos han afectado a Jorge Javier, que ha realizado un duro rapapolvo contra ella en presencia de su hermana. De manera metafórica, ha asegurado que es “para darla de hostias”. A juicio del presentador de ‘Sábado Deluxe’ lo que ha hecho Borrego es “denunciable”, una traición en toda regla.

“Flaco favor te ha hecho, lo que más te favorecía era su silencio hoy”, le aseguraba Jorge Javier Vázquez a Terelu Campos, que no ha querido criticar ninguna decisión de su hermana. Otros colaboradores como María Patiño no han entendido las palabras de Borrego, que ha llegado a decir que en el programa se vive “el terror”. “Terelu no es responsable de lo que haga calma”, ha declarado Mila Ximénez, gran apoyo de su ex compañera, que ha querido defenderla mientras se criticaba a Borrego. [LEER MÁS: Tras meses de tensión, llanto, y malos ratos: Terelu Campos, ¿K.O?]