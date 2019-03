El presentador estrella de Telecinco reconoce que está "tonteando" con un chico de 21 años y que "estos días de sol me han puesto el cuerpo y alma cachondos"

No es Jorge Javier Vázquez una persona que esconda los latidos y sentimientos que guarda en su corazón. No ve problema alguno en expresarlo libremente y eso es lo que ha hecho recientemente en el espacio que semanalmente escribe en la revista ‘Lecturas’. El presentador estrella de Telecinco disfruta de su soltería y no tiene prisa en encontrar a nadie, pero avisa claramente de sus intenciones.

En primer lugar, avisa de que está conociendo a un chico de 21 años (27 menos que él) y que tontean a través de Instagram: “El viernes me meto en la cama a las diez de la noche con un libro. Al rato, hablo con F., un muchacho de 21 años con el que me escribo por IG. Es uno de los chicos más espectaculares que he visto en mi vida. Paso muchos ratos escudriñando sus fotos, recreándome en todas y cada una de las partes de su cuerpo”.

Después de cavilar acerca de lo poco que le gusta el mundo de la noche y la poca diversión que le produce en la actualidad, Jorge Javier hace toda una declaración de intenciones: “Estos inesperados días de sol me han puesto el cuerpo y el alma cachonda. Calles de España, cuidado: la bestia está empezando a despertarse. Tras un invierno que se ha me hecho durísimo, mi cuerpo empieza a darse cuenta de que la primavera está a la vuelta de la esquina. Que tiemble F. y todos los ‘Efes’ del mundo. Estoy dispuesto a perder el oremus por una sonrisa o una caída de ojos a ritmo lento. El que avisa no es traidor”, escribe el presentador.

● | [LEER MÁS: El guiño feminista de la reina Letizia en el Día Internacional de la Mujer]