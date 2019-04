Todo el mundo permanecía pendiente este martes 16 de abril de Jorge Javier Vázquez. Era un día decisivo, pues de los resultados médicos que hoy recibiera dependía si presentaba o no ‘Supervivientes’, razón por la que ha querido entrar telefónicamente en ‘Sálvame’. De hecho, ha sido él mismo el que ha querido dar todos los detalles sobre su evolución médica. “Estoy muy bien y muy contento. Muy feliz porque me he ido a hacer las pruebas y me ha dicho que el 25 estoy presentando ‘Supervivientes’‘”, ha dicho el catalán. Tras unos días muy inquieto, por fin, puede hacer “vida normal”. “El resultado ha sido muy bueno. La fase crítica ha sido superada”, ha confesado con una gran sonrisa.

Una excelente noticia que han aplaudido todos los presentes y que le permitirá trabajar de nuevo. Aunque si bien es cierto que este mes alejado de la televisión ha supuesto para sus seguidores una gran incertidumbre, para él ha sido “muy emocionante”. “Es una noticia que llevas esperando mucho tiempo. Tenía muchas ganas de empezar a hacer ‘Supervivientes’. Me producía inquietud no poder hacerlo porque hay un casting impresionante”, ha revelado Jorge Javier.

Precisamente en ese instante, Paz Padilla ha aprovechado para preguntarle su opinión sobre la participación de Isabel Pantoja, la que muchos consideran su gran enemiga. Instante en el que presentador ha revelado ante la sorpresa del público que este mismo martes ha mantenido una conversación con ella con la que parece que han firmado la paz. Y es que justamente cuando el catalán ha llamado a Paolo Vasile, consejero delegado de Mediaset, para comunicarle su reincorporación al trabajo, este se encontraba con la cantante, razón por la que han decidido hablar. "Ha sido una conversación muy agradable. Ella esta muy ilusionada con ir y está dispuesta a darlo todo", ha dicho.