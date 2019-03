El presentador no admite que se diga que su tratamiento a Alejandro Albalá fue desmedido.

Alejandro Albalá vivió el pasado martes la que posiblemente haya sido su peor noche en televisión. La reacción que tuvo tras un gesto de Sofía Suescun fue considerada por muchos como inadecuada. Postura en la que también coincidió Jorge Javier Vázquez. “Si fueras mi hija te diría que lo dejaras”, decía el presentador de ‘GH DÚO’ a la última ganadora de ‘Supervivientes’ después de ver el vídeo en el que su, por ahora, expareja le soltaba una gran reprimenda por dejar ver su ropa interior en el jacuzzi de la casa de Guadalix. El cántabro no pudo contener las lágrimas tras comprobar cual había sido su comportamiento, mientras que los comentarios críticos al respecto no se hicieron esperar. Este miércoles la hermana del concursante, Marta Albalá, entraba vía telefónica al programa ‘Sálvame’ para defender al exmarido de Isa Pantoja. Gesto que provocó una reacción inesperada en el conductor del programa. “Yo creo que se le hizo un linchamiento. Mi hermano nunca se ha comportado así, y que Jorge le dijera que se tenía que ver la película de ‘Te doy mis ojos’… me pareció excesivo”, decía la joven en directo.

“Marta no sigas por ahí, porque precisamente Maite le dijo una frase tremenda a Mila fuera de cámara. Entiendo el nerviosismo de tu madre y el tuyo, pero no menospreciéis este tipo de historias”, respondía Jorge Javier Vázquez visiblemente molesto. “No voy a tolerar el término ‘linchamiento’, creo que se utilizan términos de una manera muy desmedida”, continuaba diciendo el catalán a Marta Albalá, que propuso su salida del programa en caso de que la organización considerase que había estado desmedido ante tal situación. “Si yo soy un presentador que lincha a los concursantes lo que debería hacer esta cadena es quitarme de presentar ese programa, y yo lo tendría que aceptar. Si hemos llegado a este punto de que digan que yo hago linchamiento a los concursantes acepto a que me digan que no presente”, argumentaba el presentador de ‘GH DÚO’.

Jorge Javier Vázquez no quiso dejar pasar la actitud de Alejandro Albalá, y por eso ha recordado algunos episodios delicados que él mismo presenció en el pasado. "Yo en 'Supervivientes' le he pillado muchas discusiones así a Alejandro con Sofía", añadía el presentador mientras la hermana del concursante continuaba al teléfono."Que se puede comportar de una forma determinada en un estado de nerviosismo… pues sí. Pero yo he vivido con el 25 años y sé que no es así", defendía Marta Albalá. Palabras ante las que el presentador de Telecinco no pudo contenerse. "Sé que lo quieres defender, pero no lo puedo ni comprender ni admitir. Lo que más me inquieta de todo esto es el desconocimiento ante este tipo de situaciones. Lo que vi ayer me sobrecogió", terminaba diciendo el de Badalona con gesto serio.