Mucho se ha hablado de una posible reconciliación entre Jorge Javier Vázquez y su expareja, Paco, pero quién mejor que él para decir en qué punto está su relación.

A estas alturas de la película, a nadie se le escapa que Paco es el hombre que más ha marcado la vida de Jorge Javier Vázquez. Una década de relación dio para mucho, para malos y buenos momentos. De lo que no queda ninguna duda es de que fue la persona que más feliz hizo al presentador mas carismático de la pequeña pantalla española. Su ruptura en 2018 supuso un antes y un después. El destino quiso que el ictus sufrido por Jorge Javier hace dos meses les uniese más. Paco fue su sombra y no se separó de él en el hospital. Lo que pocos conocían es que se ha instalado en casa de su expareja. ¿Reconciliación a la vista?