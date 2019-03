View this post on Instagram

Llega el buen tiempo y no hay disculpa para no hacer planes. Os voy a recomendar de vez en cuando lugares que me gustan mucho, con diferentes planes. Hoy os propongo las Hoces del Río Duratón. Desde chaval paso por ahí todos los años, antes escalaba mucho por esa zona. Ahora es un lugar protegido, especialmente por ser uno de los lugares más extraordinarios para ver, en esos cañones tan angostos, buitres de hasta dos metros y medio de ala a ala. Solo por eso merece la pena!, este lugar es de una belleza increíble @cylesvida