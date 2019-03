Jesús Calleja muestra las imágenes de su rescate en helicóptero

View this post on Instagram

Hola amigos, ya en casa después del percance. Como era la semana de las clavículas pues me ha tocado la rotura!. Estoy acostumbrado a estas cosas, y como tengo el umbral del dolor alto, no se alterará mi agenda, la semana próxima viajo de nuevo a rodar "Planeta Calleja". Quiero dar las gracias al 112 y a la seguridad social, os aseguro que no existe un país en el mundo que funcione tan bien, un orgullo vivir en este país! y puedo comparar que he visto algo de mundo… Gracias a todos amigos!