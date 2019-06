Jessica Bueno, absolutamente rendida de amor por su aniversario

View this post on Instagram

“Y de pronto encuentras unos ojos, de los cuales no quieres irte más “ 4 años llevo casada con este hombre y me hace sentir la mujer más afortunada del mundo cada día . Gracias por regalarme la familia más bonita que pueda existir. Le doy gracias a la vida por seguir disfrutando de tus noches , tus días , tú mejores y peores momentos, tus minutos , tus segundos , tus sonrisas, tus ojos, tus lagrimas , tus manos en mi manos, tus abrazos , tu voz…. doy gracias por poder disfrutarte cada día de mi vida . ❤️ Feliz aniversario mi amor ❤️ 06/06/15