Dos de sus exalumnos de 'OT' reflejan su enfado en las redes sociales.

Los Javis han sido cuestionados por dos de sus alumnos de ‘OT’. ¿El motivo?: uno de los vídeos promocionales de la serie ‘Paquita Salas’. En el sketch de la discordia, Noemí Arguelles -personaje inteepretado por Yolanda Ramos- hace un monólogo donde menciona a dos exconcursantes del talent show. Alusiones que no han sentado nada bien a los jóvenes, motivo por el que no han dudado en plasmarlo en Twitter.

No sabia que necesitaba en mi vida un canal de Youtube de Noemi Arguelles hasta que lo he visto. pic.twitter.com/FP4Sw0UZg4 — Diego (@diego_gabaldon) 3 de julio de 2019

«Nos han dado un don con las redes. De poder ser quien te imagines que quieras ser. Mira Thalía de ‘OT’. Esa chavalina no se comía una mierda. Me dijo: ‘Tengo menos gusto que Juan Antonio, también de OT‘. ¿Y qué pasa? La hackeó un turco. Thalía viral. El turco era yo», dice la actriz en un divertido vídeo que no ha gustado a los triunfitos mencionados. «Una actriz que no trabaja es una superviviente. Os creí. Pero si dices que una cantante que no tiene tanto curro no se come una mierda. Pues os recuerdo que vosotros cambiasteis de profesión básicamente por lo mismo porque como actores terminasteis detrás de una barra«, escribía Juan Antonio en su perfil mencionando a Javier Calvo. Tuit que el director no dudó en responder: «Hola, Juan Antonio! Nosotros no escribimos ni dirigimos las piezas de marketing, lo hace el equipo de Netflix. De todas formas, seguro que ellos lo han hecho con todo el amor y desde la psicología de un personaje concreto que suele decir cosas incorrectas. Hablaré con ellos».

El humor deja de ser humor cuando te refieres a otras personas de una manera despectiva y perdiendo el respeto. https://t.co/0Kxb2Lc5m0 — Marina Jade (@MarinaJade) 3 de julio de 2019

Quién también ha querido unirse a esta queja, pese que no ha sido mencionada en el vídeo, ha sido Marina Jade. Que quiso partir una lanza hacia su compañero. «El humor deja de ser humor cuando te refieres a otras personas de una manera despectiva y perdiendo el respeto. Te amo Juan Antonio», escribía la joven. Declaración que ha tenido bastantes críticas en la red social.