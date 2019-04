Javier Tudela: “Kiko Matamoros sigue enamorado de Makoke”

Javier Tudela ha contestado a los duros ataques de Kiko Matamoros, que aseguraba que no iba a consentir que siguiese viviendo de él

Hubo un tiempo en que Makoke, Kiko Matamoros, Javier Tudela y Anita formaban una familia casi idílica. Un amor de 20 años que acabó de la peor manera, con insultos y reproches en los platós de Telecinco. La última entrevista incendiaria de Matamoros, en la que atacaba al hijo de su ex y aseguraba que iba a hablar con Hacienda para derivar su deuda a Makoke, caldeó definitivamente el ambiente. Tudela ha acudido a ‘Sábado Deluxe’ para contestar a la que ha sido su figura paterna. “Cuando una persona le llama a tu madre de todo menos bonito, lo único que te sale es decirle cosas de todo menos bonitas”, ha contando sobre el famoso mensaje que le envió a Kiko, insultando a la madre de este.

“A mí me conoce un montón, yo veo que Kiko Matamoros sigue enamorado de mi madre”, ha sentenciado, incluso asegurando que podría someterse a un polígrafo. “Bajo mi punto de vista, Matamoros es muy macho alfa. No le manda mensajes porque es muy orgulloso. ¿La quiere ver hundida? por supuesto”, ha sido el gran mensaje de Javier Tudela. El hermano de Anita Matamoros confiesa que volvería a encararse con cualquiera que ataque a su madre.

A su juicio, Matamoros no sabe qué hacer tras su ruptura con Makoke: "necesita saber que mi madre va a estar detrás de él". Eso sí, ha admitido que "Kiko es una persona muy cultura, muy leída y yo no tengo conversación para darle". Una de las grandes críticas que Matamoros ha realizado sobre su ex mujer y su entorno.