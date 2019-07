La respuesta más irónica de Javier Cárdenas sobre sus polémicos abdominales

Esta semana Javier Cárdenas ha compartido una fotografía en sus redes sociales en la que sale en bañador y en la que muestra su excelente forma física. Sin embargo, sus marcados abdominales han resultado ser mucho más polémicos de lo que el propio presentador podía llegar a imaginar. Aunque él posa feliz en la fotografía en un barco que navega por la isla de Ibiza, han sido sus seguidores de Instagram los que han dudado de la veracidad de este cuerpo tan definido. Tanto es así que han sido muchos los internautas que han escrito en esta publicación acusando al catalán de usar photoshop para automejorarse, entre otros mensajes.

Pero este comentario no ha sido el único que ha ofendido a Cárdenas y es que hay algunos usuarios que han llegado a decirle que se «ha pasado con el rotulador» o que incluso se había operado como Leticia Sabater, quien hace solo unos meses se llegó a retocar el abdomen. Unas acusaciones de las que ha querido salir del paso Javier y sobre las que se ha mostrado infinitamente sorprendido, pues no entendía el revuelo que todo ello había alcanzado. «Curioso! Hace tres años la ‘revista Cuore’ me hizo estas fotos robadas mientras entrenaba. ¿El brazo también está operado?¿ Y el hombro, el pectoral…? Curioso que no digan nada hace tres años cuando estaba más en forma», comienza diciendo en otro post. No obstante, Javier sigue mostrándose indignado con todo lo sucedido y, prueba de ello, las otras publicaciones que ha compartido en esta red social.| [LEER MÁS: Exclusiva: Terelu Campos revela lo que ha ganado con su papel en ‘Paquita Salas’]