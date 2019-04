El nombre de Ivonne Reyes es uno de los que se barajaban para la edición de Supervivientes 2019. Sin embargo, la presentadora finalmente no estará entre los rostros conocidos que competirán en Honduras por alzarse con el premio final. Ha sido la propia Ivonne la que ha confirmado que se lo han ofrecido en más de una ocasión, pero también ha comentado abiertamente los motivos que le han hecho rechazar esta experiencia. La presentadora, que acudió junto a su hijo al estreno en Madrid de ‘Vengadores Endgame’, también opinó de los concursantes que ya están en los Cayos Cochinos, desde Isabel Pantoja hasta su amiga Mónica Hoyos y su ex, Carlos Lozano. | [LEER MÁS: EXCLUSIVA | La cúpula de ‘Sálvame’ intenta frenar in extremis el abandono de Terelu Campos]