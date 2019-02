Ivonne Reyes se abre en canal para destapar los entresijos de su relación con Pepe Navarro, en la que se sintió "controlada y manipulada", con dos abortos incluidos.

Mucho ha llovido desde que Pepe Navarro e Ivonne Reyes disfrutasen de una relación que ha acabado convertida en una tormenta y en pesadilla para ambos. Tanto fue el drama que ahora la venezolana se sincera con una entrevista demoledora en la revista ‘Lecturas’ en la que asegura haber sido víctima de un amor que la llevó a intentar quitarse la vida. Un drama que le ha marcado para siempre.

A día de hoy, Ivonne reconoce que “me cae muy mal Pepe Navarro. Antes le guardaba rencor pero ahora me es desagradable porque me parece una persona sin escrúpulos y sin principios”, comenta al citado medio. Tuvo que someterse a dos abortos porque el presentador le decía que no era el momento: “La tercera vez que me quedé embarazada esperé al cuarto mes para decírselo. Quería terminar esa relación que me estaba haciendo daño. Me dije: ‘O tengo este hijo o no salgo de aquí nunca”.

Ivonne reconoce a la revista haberse sentido “sola” y con “dolor de alma y físico”. Para ella fue durísimo ya que es una persona “antiaborto”. Pero su momento más bajo tuvo lugar . Su “dependencia” de esta relación le llevó a tomar una de las decisiones más drásticas de su vida, el suicidio: “Me vine abajo, no podía con tanto choque entre mis creencias y esa relación. Llamé a Pepe y le dije que no podía más, que me había tomado un bote de pastillas. Vino a mi casa y me recogió. Me dejó en la esquina del hospital para que entrara solo a urgencias. Me hicieron un lavado de estómago y me salvaron por muy poco”, relata a ‘Lecturas’.

Ivonne Reyes ahonda durante la entrevista en cómo fue su segundo aborto: “La segunda vez que me quedé embarazada, Pepe me dijo que fuéramos a un hospital en Ámsterdam. Pepe se quedó en un bar. Fui sola. Al recuperarme, fui al bar a buscarle y se estaba tomando un whisky”.

A día de hoy, su hijo Alejandro Reyes se ha convertido en su mejor apoyo y por él batalla todavía en los tribunales. El juez otorgó a Pepe Navarro su paternidad legal en 2012 tras negarse a someterse a las pruebas de ADN en repetidas ocasiones, pero Ivonne no perdona el daño ocasionado: “Mi hijo ha sufrido constantes faltas de respeto por su padre y su entorno. Lo ha pasado muy mal”. También reconoce que “lo peor que he tenido que decirle a mi hijo sobre su padre es ‘no te quiere, ni te quiere conocer porque su ego es más grande que él'”. ● | [LEER MÁS: El detalle que podría confirmar el sexo del bebé de Meghan Markle]