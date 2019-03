Los secretos de Isabel Preysler, al descubierto: su entrenador desvela quiénes son sus ‘compi yoguis’

Muchos consideran que el tiempo no pasa por Isabel Preysler y mucho menos que la filipina haya llegado a soplar hace tan solo un mes 68 velas. Ni su rostro ni su cuerpo lo demuestran y, aunque en más de una ocasión se han analizado sus retoques estéticos, muy pocos eran conocedores del secreto que se esconde tras su escultural figura. Ahora Look ha logrado localizar a la persona que ha ayudado a estar en forma a la socialité, al que muchos consideran un mago. Él es Iván Perujo, el entrenador personal que mayor reputación tiene ahora mismo en España y, prueba de ello, su cartera de clientes. Desde altos cargos políticos, millonarios como jeques árabes, modelos como Nieves Álvarez, futbolistas como Sergio Ramos o Iker Casillas, socialités como Carmen Martínez Bordiú o cantantes como Malú, son solo algunos de los rostros conocidos que han pasado por sus manos. Con todos ellos ha compartido tiempo y espacio, pero, sobre todo, secretos, y ahora ha decidido confesarse con este digital.

PREGUNTA: Parece casi un secreto bajo llave pero…¿qué método de entrenamiento tiene Isabel Preysler?

RESPUESTA: No hay magia potagia detrás de nada. Normalmente les entreno en grupo a Isabel Preysler, Carmen Martínez Bordiú, Nuria González y Cari Lapique.

PR: ¿Y qué tipo de ejercicios hace?

R: Lo normal es que quieran acabar rápido porque no son grandes deportistas. Todo está muy basado en el entrenamiento con el chaleco que es la electroestimulación. Como soy introductor en España de este sistema lo que hacemos es un entrenamiento de 50 minutos con el chaleco y como siempre es en grupo se hacen circuitos para que todas estén entretenidas.Semanalmente todas hacen chaleco y el día que no lo hacen, hacen entrenamiento funcional.

PR: ¿Cuántos días a la semana entrena Isabel?

R: Todas ellas lo hacen dos días a la semana. Con la electroestimulación se consigue que alguien con poco nivel físico se multiplique por 3 días de entrenamiento funcional. En gente activa, esto cambia mucho y se reduce enormemente porque están más preparadas y el efecto no es el mismo. Si yo no puedo ir se le deriva a un entrenador de mi equipo.

PR: ¿Isabel Preysler está preparada físicamente para su edad?

R: Sí, es una persona muy disciplinada. Es súper educada y con ella da gusto trabajar. No es como otras personas porque hay algunos a los que es más difícil aguantar (ríe). Sin embargo, ella es encantadora y es muy rigurosa en los entrenamientos a pesar de su edad. Come muy bien.

PR: ¿Vosotros también le ponéis la dieta?

R: No, no hace falta. Ella tiene una alimentación limpia y constante. Se cuida muchísimo. Está fantástica con la edad que tiene. La gente me dice ‘no, es que no tiene nada mejor que hacer’, pero no es cierto. Hay gente que tiene mucho tiempo y no hace deporte. Tiene mérito. Además, sus entrenamientos los combinamos con clases de pilates o del stretching (alivia los dolores musculares). Depende del día.

“Entrena en casa de Nuria González”

PR: ¿Dónde entrenan Isabel Preysler?

R: En casa de Nuria Gónzalez, mujer de Fernando Fernández Tapias. Es entrenamiento a domicilio.

PR: Has entrenado y entrenas a muchísimos otros rostros conocidos…

R: Mantengo relación con casi todos mis clientes. Algunos siguen entrenando conmigo y otros como, por ejemplo, del artisteo entrenan de forma más puntual porque son más inestables. Actores y cantantes he llevado a muchísimos, pero son más de retos. La constancia no es su fuerte.

PR: ¿Quiénes son los más interesantes?

R: Para mí, siempre han sido los vinculados a altos cargos políticos y empresariales. Tienen un recorrido de vida muy grande y muchos de ellos son muy interesantes.

PR: ¿Se suelen abrir los clientes en los entrenamientos?

R: Muchísimo. Durante cinco años he estado entrenando al Jeque Árabe que vive en La Finca y a sus hijos, de hecho, les sigo entrenando, aunque ahora viven en Londres. He entrenado a la familia Kennedy, Putin…Y un rato con ellos al final es muy enriquecedor.

“También he entrenado a Malú”

PR: ¿Hay algún secreto confesable de los famosos?

R: Mira ahora que está tan de moda he entrenado a Malú. No tuve ningún problema con ella, pero es verdad que el tiempo que la he entrenado había días que hablábamos y otros en los que eso ni sucedía. O bien otros en los que no dejábamos de hablar y era como una terapia. Es como todo, hay gente que está súper arriba y son súper llanos, sin embargo, los artistas son distintos.

PR: ¿Cómo eran sus entrenamientos?

R: Empezó súper emocionada con el tema del chaleco. Yo la conocí a través de Kiko Matamoros. Pero vamos que no he tenido ningún problema con ella ni con nadie.

“El día a día con los artistas es complicado”

PR: ¿Cómo es trabajar con un artista?

R: Un día el ánimo lo tienen arriba y otro abajo. Son muy altivos. El día a día es complicado con los artistas. Son bohemios y no tienen una vida tan estable. He conocido a algunos en la cresta de la ola y cuando ya no lo están, son otras personas diferentes. Es la diferencia con otra cúpula social porque ellos te tienen como una parte más de su agenda y lo cumplen bien.

PR: ¿Quién es la persona más agradecida con la que has trabajado?

R: De deportistas Michel Salgado y Guti porque con ambos mantengo amistad. Michel fue una de las personas que ayudó a que me contratara el Real Madrid y ellos fueron parte esencial de las personas que hicieron fuerza cuando solicitaron a alguien de mis características (…) Con Michel yo entrenaba dos horas y pico cada día y se sacó en artes marciales el cinturón negro conmigo. Es súper agradable y súper agradecido. Luis Merlo también lo es. De hecho, hicimos un cambio físico brutal y profesionalmente fue espectacular. Muy satisfecho y él quedó también muy agradecido.

“La reina Letizia se ve que se machaca en el gimnasio”

PR: ¿Se han criticado mucho los brazos de la reina Letizia ¿A ti qué te parecen?

R: Me parecen unos brazos que están muy bien trabajados y tonificados. A mí personalmente me gustan. Se ve que se machaca. Ella es verdad que tiene una genética fina y se nota a leguas que es un cuerpo que está trabajado. Tiene un corte muy bonito.

PR: Jennifer López hizo una dieta protéica que en su momento se criticó enormemente. ¿Qué opinas de ello?

R: No soy partidario de ninguna dieta porque al final no hay milagro. Tratamos de cargarnos más o menos dependiendo de este tipo de dietas. Soy mucho más partidario de comer equilibrado durante la semana y con ciertos controles de las horas. No tiene mucho más misterio. La alimentación está sobrevalorada. Ya está todo inventado.

PR: Un día a la semana si te la puedes saltar ¿no?

R: Claro que puedes. Lo recomendamos, aunque debe ser con medida. Es mucho peor que estés todo el día pensando en chocolate y no te lo comas. Prefiero que te comas una onza y no tengas la ansiedad.

PR: Se habla mucho de la operación bikini, pero ¿estamos a tiempo o llegamos tarde?

R: Sí, estamos a tiempo, pero metiendo mucha caña. Antes decían que había que entrenar muchísimo en cardio, en fitness o musculación para conseguir un objetivo o otro. Ahora hay entrenamientos de alta intensidad en los que en 30 minutos te has pegado el palizón de tu vida y has activado todos los músculos de tu cuerpo. Con muy poco tiempo puedes estar súper en forma. Es mejor hacerlo por la mañana porque tenemos mucha más energía.

PR: ¿Cuántas veces a la semana se debe de hacer ejercicio?

R: Lo idóneo, se lleve una vida sedentaria o no, son tres veces a la semana. Con eso cumplimos, si se hace bien, desde luego. Es bastante buena media… Y si es entramiento HITT, dirigido o personalizado ¡ya ni te cuento! Aunque sea con un entrenador para un grupito de 4 o 5 personas, pero que no es como antes, que la figura del entrenador personal era como para ricos, ahora no. Sobre todo porque como la persona sedentaria que nunca ha empezado, como no haga bien los ejercicios y no sepa hacer bien las respiraciones desde el inicio siempre va a tener ahí una cuenta pendiente. Entonces es mejor tenerlo uno o dos meses y luego ya con ese conocimiento básico funcionar solo.

PR: Tú dices que cuidarte al final no es caro, pero si yo quiero hacer como Isabel Preysler y organizarme con mis amigas un ejercicio en casa de manera semanal ¿cuánto sería aproximadamente?

Sí, perfectamente. Como te digo, no es caro, podemos estar hablando de que una persona va domicilio, 2 veces por semana tienes precios en el mercado -no te voy a decir el mío- desde 300€ persona al mes en el propio domicilio 2 o 3 veces por semana. Es un precio medio, yo tengo otras tarifas un poco más elevadas. Y me da igual a quien entreno, que siempre es el mismo precio, lo que pasa que, por ejemplo, con el jeque tenía un contrato de exclusividad muy complicado en el sentido de que yo tenía que estar allí a las 2 horas de llamar estuviese donde estuviese yo. Básicamente 24 horas disponible y así me tiré mucho tiempo. Lo que pasa que es verdad que, lógicamente, solo con él yo me podía retirar ya porque eso tiene un precio.